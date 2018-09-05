Казахстанские дипломаты оказали помощь в возвращении 10-летней девочки из Молдовы в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей МОН РК.

Как рассказали в ведомстве, в 2006 году гражданка Казахстана О. уехала жить в Молдову со своим гражданским мужем (гражданином Молдовы). В 2007 году у них родилась дочь.

«Так как у Олеси не складывались отношения с мужем, в 2009 году она вместе со своей дочерью уехала обратно в Казахстан. Однако спустя три года отец девочки А. приехал в Казахстан и забрал ее в Молдову. Как выяснилось позже, отец абсолютно не занимался воспитанием дочери, в результате чего она была вынуждена скитаться по улицам и ей негде было жить. Девочка была сильно напугана и хотела вернуться к своей матери», — отметили в ведомстве.

Так, Комитетом по охране прав детей совместно с Министерством иностранных дел РК оказана помощь в возвращении несовершеннолетней девочки. Комитетом на постоянной основе проводилась переписка с Министерством иностранных дел РК, а также с Генеральным консульством РК в Кишиневе, Молдова.

В результате этого в скором времени девочка в сопровождении советника Генерального консула прибудет в Казахстан.