11-летняя жительница Шымкента нуждается в помощи. Сейчас девочка находится в реанимации одной из клиник Стамбула.

Два года назад Аида попала в больницу. И все это время она борется со странным заболеванием. На протяжении последних 20 дней у нее не падает температура. Зарубежные медики поставили девочке диагноз.

И даже подарили надежду на выздоровление Амины. Вот только лечение обойдется в 41 900 долларов США. Таких денег у семьи нет.

Аида, которая с трех лет занималась танцами и художественной гимнастикой, сейчас лежит в реанимации. Она родилась абсолютно здоровой, но в 2019 году у нее начались головные боли и головокружение. С этими симптомами девочка попала в больницу.

По словам мамы девочки, местный специалисты так и не смогли поставить ребенку точный диагноз. Девочка, которая на протяжение трех лет боролась с неизвестной болезнью уже 20 дней страдает от высокой температуры.

Мама, видя, как ее дочь буквально тает на глазах, отвезла Аиду в Турцию. Турецкие медики не только установили диагноз, но и определились с лечением, которое спасет Аиду.

Даметкуль Ажикенова, мама Аиды: «Моя девочка очень мучается. У нее сепсис. Это значит, инфекция проникла в ее кровь. Она в очень тяжелом состоянии. С каждым днем ее температура повышается более 40 градусов. Из-за того, что температура не падала, мы отвезли ее в Турцию».

У Аиды опухоль мозга. Турецкие медики очищают организм Аиды, ежедневно вливая плазму крови. Только за два дня за эти процедуры пришлось оплатить 3000 долларов США.

А для полного излечения необходима крупная сумма – 41 900 долл США. Но таки денег в семье, где отец простой водитель, а мать – домохозяйка, просто нет. Поэтому мама Аиды обращается ко всем неравнодушным.

«Врачи обещают – Аида выздоровеет. Но нужны деньги. У нас не хватит. Поэтому я прошу людей откликнуться и помочь. Кто чем может. Помогите спасти мою девочку »

Помочь Аиде справиться с болезнью можно перечислив посильную помощь на счет:

Kaspi Gold

4400 4301 0418 6876

Телефон + 7 747 877 7475

Ажикенова Даметкул