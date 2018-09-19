Обыкновение использовать эти исследования для диагностики состояния организма вызывает закономерный вопрос — как часто возможно их проводить без вреда для здоровья.

Сколько раз в год можно делать рентген

Рентген представляет собой довольно сложную в научном смысле процедуру исследования тканей человеческого тела. На сегодняшний день наука пока не создала ничего более совершенного для замены рентгена, но методика эта представляется во многом спорной в плане влияния на здоровье.

Ее суть заключается в фиксировании на специальной пленке (первоначально, а далее, естественно, все может быть переведено и в цифровую форму) снимков, получаемых в результате прохождения через тело человека рентгеновских волн.

Они действительно являются разновидностью радиационного излучения и хотя в естественном виде оно постоянно присутствует в окружающем мире (например, в лучах солнца), в данном случае разовые дозы его, поступающие с каждым снимком, значительны.

Рентген широко используется для проверки целостности костной системы (наличия переломов, контроля за их сращиванием), в стоматологии, для диагностики некоторых ЛОР-заболеваний. И в целом он информативен (за счет особенностей волн), главным образом, для твердых тканей.

Пагубное влияние рентгена основано, грубо говоря, на его способности выбивать из тела человека электроны. Организм умеет восстанавливаться — но постепенно и при условии не слишком интенсивных нагрузок такого сорта.

Поэтому мнение большинства врачей однозначно — если рентген затрагивает голову (головной мозг) и позвоночный столб — то его не нужно делать чаще 1 раза в год.

Если речь идет о снимках конечностей (руки, ноги) — можно делать до 5 снимков в год.

Всего 5 раз можно посещать рентген у стоматолога и то при условии — что излучение будет направлено только на зубы, с защитой (закрытием) не обязательной для снимка части головы.

Но если в этом есть необходимость — естественно, правильнее подвергнуть организм очень частым нагрузкам, чем, к примеру, допустить неправильное срастание костей после аварии.

Плюс, на то, как часто, сколько раз в году делают рентген, можно ли сочетать в краткий временной интервал несколько обследований с ним, в значительной мере влияют современные технологии — многие клиники оборудованы новейшим оборудованием, благодаря которому рентген излучает намного меньше вреда и отличается высочайшей информативностью.

Вне зависимости от частоты создания рентгеновских снимков, после исследования рекомендуется поддерживать организм разнообразным питанием, включая в рацион, в частности, продукты богатые антиоксидантами — морскую рыбу, овсяную кашу, виноград (лучше черных и сладких сортов), а также такие в целом способствующие быстрому восстановлению продукты, как цельнозерновой хлеб, орехи, кисломолочное.

Сколько раз в год можно делать флюорографию

Данный метод диагностики, по сути, является облегченной версией рентгена, то есть при нем человеческое тело так же подвергается излучению, но в значительно меньшей степени.

Которое, во-первых, позволяет сосредоточить область исследования на мягких тканях, а во-вторых, представляет для здоровья в значительной мере меньшую угрозу.

Наиболее часто при помощи флюорографию исследуют состояние органов дыхания (легких), выявляя наличие и характеристики, в частности, таких патологий, как:

• туберкулез

• пневмония

• плеврит

Несколько реже востребована эта диагностика для контроля за сердечно-сосудистой системой.

Флюорография является обязательной для многих профессий, к примеру, для поваров, работников горнодобывающей промышленности, воспитателей в детских садах, нередко — для студентов. Словом, для всех тех, чья деятельность предполагает контакт со множеством людей (или с чем-либо, предназначенным для них) либо сопряжена с определенными рисками для здоровья.

Норма прохождения флюорографии для них — 1-2 раза в год и так же в течение 12 месяцев считаются действительными, актуальными результаты исследования, проводимого в профилактических целях для всех людей.

Она показана при ряде хронических заболеваний, а также для тех, кто совершенно здоров.

Когда именно пациент и сколько раз в году делает флюорографию, можно ли заменить ее другими исследованиями (например, лабораторными анализами) — определяет врач, иногда потенциальный ее вред оценивается ниже, чем практическая польза для своевременной диагностики (например, при воспалительных заболеваниях дыхательной системы).

В любом случае — после нее не будет лишним поддержать организм теми же методами, что указаны выше в качестве рекомендованных после рентгена.

И так же как рентген, флюорографию нежелательно проходить в период беременности (но это не накладывает запрет на нее совсем), а при лактации — от диагностики до кормления должно пройти определенное время.

Кроме того, флюорографию могут перенести, отложить, в связи с тяжелым состоянием пациента (например, проблемами с дыханием).

Сколько раз в год можно делать УЗИ

На сегодняшний день УЗИ, представляется одним из наиболее динамично развивающихся методов диагностики, широко востребованным медициной для самых различных целей, в частности, для контроля за состоянием:

• органов мочевыделительной системы;

• желудочно-кишечного тракта;

• печени, желчного пузыря и желчных протоков;

• сердечно-сосудистой системы;

• щитовидной железы;

• селезенки;

• молочных желез (профилактика и лечение онкологических заболеваний);

• репродуктивной системы;

• беременности (от определения сроков зачатия, до развития плода и определения его пола).

Список сфер применения УЗИ можно продолжать долго, но еще важно отметить, что методику ценят за возможность наблюдения за организмом «в движении» — изображение выводится в реальном времени на экран специального аппарата (и далее может быть зафиксировано на снимках).

Сам метод основан на отражении тканями человеческого тела ультразвуковых волн определенных частот (различных, в частности, для некоторых органов, его областей).

На сегодняшний день ученые склонны признавать УЗИ совершенно безвредным методом диагностики — ультразвуковые волны не способны накапливаться в теле человека, а сопровождающее их нагревание тканей столь кратковременно, что также не может никаким образом негативно изменить состояние организма.

Таким образом, вопрос о том, сколько раз в год можно делать УЗИ, разумно задавать соответствующим специалистам и ответ врачей будет единодушен — так часто, как это понадобится для своевременной и полноценной диагностики. Не стоит опасаться даже нескольких таких исследований за одни сутки.

Более того — процедура фактически не имеет противопоказаний и о том, как часто человек, сколько раз в году делает УЗИ, можно не задумываться, кроме совсем уж уникальных случаев, запрещающих его и общего правила относительно того, что у обследуемого в зоне воздействия аппарата не должно быть повреждений кожных покровов.