Бесплатные УЗИ и консультация онкогинеколога в Шымкенте

Жители Шымкента смогут попасть на консультации онкогинекологов и онкпроктологов на бесплатной основе, сообщает OTYRAR.

26 марта 2022 года с 09.00 до 14.00 часов в Городском онкологическом центре состоится День открытых дверей по профилактике рака шейки матки и колоректального рака.

Посетители могут получить консультацию онкогинеколога, онкопроктолога , а также задать все интересующие их вопросы, пройти ультразвуковое исследование и сдать онкоцитологический мазок.

За дополнительной информацией обращаться: +7 7252 36-11-13 Адрес: г. Шымкент, ул. Байтурсынова № 85.