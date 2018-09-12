Состояние детей из поселка Манкент Туркестанской области, которые получили обширные ожоги тела, все еще тяжелое.

Трехлетний мальчик с ожогами тела в 60% сейчас лежит в реанимации, малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в больнице поселка Аксукент Сайрамского района. Обожженную двухлетнюю девочку перевезли в городскую больницу Шымкента. Пока никаких прогнозов врачи не делают.

Напомним, что на прошедших выходных по области прошла массовая рассылка сообщений посредством месседжера Ватсап. С призывом откликнуться, к южанам обратилась семья из поселка Манкент Сайрамского района. Их дети оказались в реанимации с ожогами разной степени тяжести. В рассылке указали, что пострадавшим в срочном порядке потребовалась плазма крови.

И жители области поспешили сдать кровь в областном центре крови. Но там, всех неравнодушных заверили — крови и ее компонентов достаточно. Тем не менее врачи призывают жителей Туркестанской области становиться донорами. Так как потребность в крови и ее компонентах всегда велика, нуждающихся — больных или пострадавших в регионе меньше не становится.

Малышам, которые сейчас находятся в реанимации, по словам родителей, пока ничего не требуется.

Анастасия Новикова