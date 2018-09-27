Артём Карев решил отдать полмиллиона тенге на благотворительность.

Житель Астаны, спасший повисшего на балконе десятого этажа ребёнка, не стал брать награду от акимата столицы, передаёт BNews.kz со ссылкой на КТК.

Как сказал сам герой, подарка такого он не ожидал, но в деньгах не нуждается, поэтому сразу же отдал подаренные полмиллиона тенге на благотворительность.

«Я в деньгах не нуждаюсь. В комментариях в соцсети писал человек, который устанавливает защиту на окна для детей. Я думаю, что самый лучший вариант будет – установить нуждающимся, у кого дети есть, кто живет в высотках, особенно, у кого нет возможности поставить», — прокомментировал свой поступок Артём Карев.

Напомним, Артём Карев стал героем соцсетей, а затем и всей страны. 24 сентября с балкона 10-го этажа в Астане чуть не упал 7-летний ребёнок. Живущий этажом ниже Артём Карев не растерялся и подхватил мальчика, когда тот уже сорвался. А 26 сентября аким Астаны подарил Кареву полмиллиона тенге.