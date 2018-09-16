Политик считает, что тщеславная расточительность и роскошь набили оскомину

Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост в Twitter, в котором призвал найти новый формат проведения праздников, оставив в прошлом масштабные торжества, передает Sputnik.

«Поддерживаю дискуссию в казахских СМИ о новых подходах к проведению свадебных и других торжеств. Необходим новый формат, чтобы избавиться от набившей оскомину тщеславной расточительности, роскоши», — отметил Токаев.

По словам политика, упор необходимо делать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен.

Несколько дней назад кыргызстанский дипломат предложил на пять лет запретить проведение тоев. Подчеркнув, однако, что имеет в виду только те, что проводятся за счет государства.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв заявил, что запрещает своим подчиненным посещать свадьбы. Он также подчеркнул, что свадебные торжества в стране должны проводиться с 13:00 до 14:00, а число гостей не должно превышать 150 человек.