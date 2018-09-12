В АО «Цеснабанк» прокомментировали информацию о якобы имеющихся у него затруднениях, которая была ранее опубликована рядом СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу БВУ.

«В связи с появляющейся информацией касательно ситуации в АО «Цеснабанк» сообщаем, что банк работает в стабильном режиме, выполняет пруденциальные нормативы и иные требования регулятора, а также в полном объеме осуществляет исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям клиентов», – говорится в сообщении.

При этом отмечено, что в рамках госпрограммы «Агробизнес 2020» с 2013 года банком профинансированы проекты на сумму свыше 219 миллиардов тенге.

В настоящее время для снижения долговой нагрузки предприятий агропромышленного сектора и улучшения их финансовой устойчивости Цеснабанк совместно с АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» прорабатывается вопрос увеличения сроков погашения кредитов.

Кроме того, рассматривается вопрос взаимодействия с АО «Фонд проблемных кредитов».

В этих условиях с целью дальнейшего усиления позиций банка на финансовом рынке, акционеры в ближайшее время намерены произвести докапитализацию его за счет собственных средств в размере 40 млрд тенге, что составит порядка 50% от собственного уставного капитала Банка.

Напомним, ранее «Цеснабанк» сообщил о получении займа от Национального банка на сумму 150 миллиардов тенге. Краткосрочный кредит, по данным БВУ, был привлечен «в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности». 5 сентября он частично погасил кредит на сумму 100 миллиардов тенге «за счет собственных средств», оставшуюся сумму банк планирует погасить в ближайшее время.

В августе агентство Reuters сообщило, что, по расчетам Fitch, ликвидные активы «Цеснабанка» во втором квартале 2018 года упали на 30,3 процента.