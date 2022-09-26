К 8 годам лишения свободы приговорили экс-главу Цеснабанка в Шымкенте

Апеляционная коллегия по уголовным делам суда города Шымкента вынесла приговор экс-главе филиала Цеснабанка, похитившего 445 тысяч долларов.

Нуржана Кольбаева приговорили к 8 годам лишения свободы, его сообщнице Асель Садыковой дали 7 лет, передает корреспондент OTYRAR.

Согласно материалам следствия, еще в 2017 году Нуржан Кольбаев снял с депозитов вкладчиков 445 тысяч долларов и скрылся с ними. Его объявляли в международный розыск. Позже беглого банкира удалось поймать, он предстал перед судом вместе с сообщницей Асель Садыковой.

Однако 5 июля 2022 года суд выслушав прокурора и изучив все материалы, вынес им оправдательный приговор. Была подана апелляционная жалоба.

В результате изучив все детали следствия Нуржана Кольбаева сегодня, 26 сентября, приговорили к 8 годам лишения свободы, Асель Садыкову к 7 годам тюремного срока. Приговор вступил в законную силу.

Полный материал с подробностями будет доступен позднее.