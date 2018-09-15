15 сентября в Шымкенте, как и во всей республике, стартовала кампания по прикреплению населения к поликлиникам. Продлится она два месяца вплоть до 15 ноября.

Это значит, что те, кто пока не прикреплен, либо хочет сменить поликлинику, может это сделать. О том, как будет развиваться здравоохранение Шымкента, в эксклюзивном интервью рассказал руководитель управления здравоохранения

г. Шымкента Нурлан Каукенович Касимов.

Управление здравоохранения вновь создано в Шымкенте спустя 15 лет. В 2003 году кто-то посчитал, что Шымкенту не нужен горздрав и это учреждение перестало существовать. Но город с миллионным населением без собственного горздрава обойтись не может. Да и после объявления Шымкента третьим мегаполисом страны, здесь меняется вся система управления. Создаются новые структуры, в их числе и городское управление здравоохранения.

– Нурлан Каукенович, надеюсь, вы уже разобрались, насколько непростой сферой предстоит вам руководить. Уже прошел процесс разделения медорганизаций. Что осталось Шымкенту?

– Сейчас мы должны изучить ситуацию в городе и отработать комплексный план развития здравоохранения – что будем делать, какие службы развивать, что строить и так далее. Но на данном этапе могу сказать – уже на выходе постановление акима города о приеме на баланс управления 36 медицинских организаций. Фактически мы только сейчас начинаем работу с медицинскими организациями. Часть из них осталась в подчинении области, часть перешла к нам. Но я хочу подчеркнуть, что все медорганизации, независимо от их принадлежности или административного подчинения будут оказывать населению медицинскую помощь. То есть, если это, условно, областная клиническая больница, то она будет, как и раньше помогать и жителям области, и горожанам. Или если это, к примеру, кардиоцентр, который сейчас перешел в городское подчинение, то и помощь будет оказывать всем, не зависимо от того, проживает человек в городе или в селе Туркестанской области. Население не должно ощутить все это разделение и будет получать помощь в полном объеме. Это позиция как двух акиматов, так и министерства здравоохранения. Поэтому и было принято такое решение. И так будет до того, пока соответствующие медорганизации не будут построены в области или городе.

ДЛЯ СПРАВКИ: После разделения в ведении Туркестанской области остались областная клиническая больница, областная детская больница, два перинатальных центра, противотуберкулезный и психоневрологический диспансеры.

– Одна из больших проблем, с которыми ежедневно сталкиваются люди – очереди в поликлиниках. Населения много, и сейчас от большого потока пациентов поликлиники буквально трещат по швам. Особенно в простудный сезон. Как вы планируете решать этот вопрос?

– Согласен. На данный момент у нас в Шымкенте 14 поликлиник и они действительно перегружены. Есть поликлиники, где до 85 000 прикрепленного населения. И если мощность поликлиники рассчитана на 500 посещений в день, то фактически количество посещений превышает норму в полтора-два раза. Что же будет делаться для решения проблемы?

Во-первых, у нас есть 5 поликлиник, здания которых не соответствуют нормативам, либо они размещены в приспособленных маленьких зданиях. Мы будем строить для них типовые здания.

Во-вторых, мы планируем в удаленных населенных пунктах создать самостоятельные врачебные амбулатории или центры ПМСП.

В-третьих, политика министерства, которую сейчас и мы будем проводить, – уменьшение нагрузки на врача на одном участке. То есть сейчас на одном участке у врача общей практики находится от 2000 до 2200 населения. И перед нами стоит задача привести это в соответствии с нормативами – 1500-1700 человек на участок. Что тоже будет способствовать доступности медпомощи и уменьшению очередей.

– Сейчас человек имеет право выбрать не только поликлинику, но и лечащего врача. Не получится ли, что, открывая новые поликлиники, решая вопрос с загруженностью врача, вы просто лишите пациента того самого права выбора?

– Если это удаленный населенный пункт, где проживают к примеру, около пяти тысяч человек, то они будут относиться к этой амбулатории. Там им будет оказывать помощь врач общей практики. А уже на прием к узким специалистам (кардиолог, невропатолог, хирург и т.д.) они придут в поликлинику, с которой мы заключаем договор. У нас, кстати, много частных организаций, которые оказывают услуги населению в рамках госзаказа и я думаю, что таких организаций будет больше.

– Но опять же от населения нередко можно услышать нарекания на работу частников – не принимают, опять же, те же очереди, те или иные виды услуг, которые пациенты могли бы получить бесплатно в государственной поликлинике, в частной им приходится оплачивать, не всегда выписывают рецепты на бесплатные лекарства и так далее… Как-то вы планируете контролировать этот вопрос или все на откуп частнику отдано?

– Действительно, здесь право выбора человека. Но контроль однозначно будет. Тем более, после кампании приписки, которая пройдет в стране в период с 15 сентября по 15 ноября, думаю, по оттоку или, наоборот, притоку населения в ту или иную частную клинику, станет ясно, насколько жители довольны услугами. Скажем так, здесь они просто проголосуют своим прикреплением. И, соответственно, финансирование в ту или иную поликлинику будет меньше или больше.

– Вы перечислили моменты, которые однозначно будут способствовать снижению очередей. Три аспекта вы уже назвали. Это – строительство поликлиник, открытие амбулаторий, снижение нагрузки на врача. Есть ли еще какие-то меры?

– Продолжу перечисление, скажу: в-четвертых, мы планируем делегировать некоторые функции врача среднему медицинскому персоналу. Допустим, определенная часть пациентов приходит на прием, чтобы выписать рецепт. В некоторых случаях выписать рецепт может и медсестра. Пока это делает только врач.

– Но будет ли медсестрам эта работа оплачиваться?

– Конечно. Более того, сейчас наш медколледж выпускает бакалавров медсестринского дела. По международному стандарту, это медсестры, имеющие высшее сестринское образование. То есть они могут работать в качестве помощников врачей и вести самостоятельный сестринский прием. Я думаю, это как раз та категория, которой и можно делегировать часть полномочий врачей. Соответственно, и зарплата тогда у них будет повыше.

И, наконец, в-пятых. При прикреплении к поликлинике, мы будем использовать семейный принцип. Чтобы все члены одной семьи были прикреплены к одной поликлинике. Потому что иногда получается, что к одному медучреждению прикреплены люди, которые в силу имеющихся у них заболеваний, чаще обращаются к врачам, а к другой те, кто раз в год могут заглянуть. Между тем, подушевое финансирование идет одинаково и в ту и в другую поликлинику.

– Это все хорошо, но, может, есть какие-то наработки, в плане цифровизации? Как планируется использовать этот момент в решении вопроса очередей?

– Мы возлагаем на цифровизацию большие надежды. Механизм прост – это создание личных кабинетов, где каждый сможет (особенно это касается диспансерных больных с хроническими заболеваниями, которые приходят к врачу, чтобы получить совет или показать анализы) много чего делать удаленно. И второй момент – запись на прием к врачу либо вызов врача на дом. Думаю, те, кто уже попробовал мобильное приложение «Дамумед», успели оценить те функции, которые уже есть. К сожалению, пока этим приложением у нас пользуются всего 14% населения. Если бы 37-40%, то для начала уменьшились бы очереди в окошко регистратуры. Потому что пациентам уже не надо будет приходить в поликлинику, чтобы записаться на прием к врачу. Конечно, бабушек 70-80 лет сложно будет научить пользоваться этим приложением. Тем не менее, их дети смогут записать на прием своих родителей. Кстати, в самом приложении можно не только записаться на прием к врачу, но и получить какие-то консультации, установить памятки, а когда нужно, приложение вышлет уведомление о необходимости пройти медосмотр.

– Не могу не коснуться вопроса профосмотров. Не секрет, что сейчас далеко не каждый работодатель согласен отпустить работника на прохождение медосмотра. Предусмотрена ли какая-то ответственность работодателя за то, что его сотрудник не прошел профосмотр?

– Этот вопрос не в нашей компетенции. Но, насколько я знаю, был приказ об ответственности работодателя за прохождение медосмотра. Но пока он не работает. Думаю, рано или поздно этот вопрос будет обсуждаться.