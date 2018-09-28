За смерть 3-летней девочки наказали сотрудников инфекционной больницы Шымкента, сообщило Управление здравоохранения города.

Как сообщили в управлении, по результатам проверки по факту смерти трехлетней девочки в инфекционной больнице были применены меры в отношении ряда сотрудников. «Так, были уволены две медсестры, в отношении девяти работников больницы вынесен выговор. Кроме того, главному врачу больницы и его заместителю по лечебной работе вынесен строгий выговор. Врач-инфекционист отстранен от работы», — сообщили в управлении. «Медиков наказали за то, они что не сумели оценить тяжесть ситуации и своевременно не оказали ребенку квалифицированную помощь».

Напомним, что 3-летняя девочка умерла после похода в кафе, в котором после случившегося была проведена внеплановая проверка. Выяснилось и то, что девочка с матерью заказывали в этот день на дом пиццу и суши через Интернет. После чего обеим стало плохо.