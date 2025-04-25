В Шымкенте арестовали двух бизнесменов после гибели ребёнка в яме

В Шымкенте расследуют смерть семилетнего мальчика. Его тело 12 апреля обнаружили в Каратауском районе — в наполненной водой траншее. Яму выкопали застройщики, но её не оградили, сообщает Orda.kz.

В ходе следствия установили, что за участок отвечали две подрядные организации — ТОО «Ак жол» и ТОО «Azia RC». Руководителей этих фирм теперь подозревают в том, что они не обеспечили безопасность на объекте.

«На месте не было установлено никаких ограждений или предупредительных знаков. Руководителей компаний уже задержали и арестовали», — сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Яма, в которой утонул первоклассник Айдын, находилась поблизости с жилыми домами. Глубина рва, заполненного водой из повреждённой канализационной трубы, — около трёх метров. Об этой яме местные чиновники знали давно. Жильцы с 2019 года жаловались на неё властям. До трагедии с Айдыном туда уже падали два ребёнка.

После этого несчастного случая был уволен аким Каратауского района Рахымберды Мулкеманов.