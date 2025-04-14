Шестилетний Айдын погиб из-за бездействия чиновников и подрядчиков

В Шымкенте простились с шестилетним Айдыном. Мальчик утонул в 500 метрах от жилых домов, в яме с водой, которая почти год там скапливалась.

Жители не раз жаловались на опасный участок, но, по их словам, реакции от акимата не последовало. В управлении инфраструктуры заявили — в трагедии виновата подрядная компания, прокладывавшая в этом месте канализационные трубы.

Айдына нашли ночью, в микрорайоне Туран, в сточной яме. Похоронили ребёнка на родине, в Туркестанской области. Люди говорят, что вода была ледяной. Он испугался, мог потерять сознание и захлебнулся…

Айдын был первоклассником, средним ребёнком в семье. В тот вечер, предположительно, играл возле дома и провалился в яму. По заключению экспертов, его лёгкие не выдержали переохлаждения.

Маржан Аскар, мама Айдына: «Каждый день играл с братом, один никуда не ходил. А в тот день пошёл один… Я сама увидела, он лежал в воде лицом вниз. Руки и ноги уже окоченели».

Семья уверяет — не раз обращались к чиновникам. Просили огородить яму, поставить хотя бы предупреждающие знаки. Но, безрезультатно.

Ултуар Бегалиева, бабушка Айдына: «Нашли его в половине одиннадцатого ночи. Вечером он водил сестрёнку домой. Потом пошёл с мамой, оступился и упал. Глубина — три метра. Ни ограждения, ни чиновников. Тут и дети, и скот ходят… За год никто ничего не сделал».

Жители микрорайона Туран до сих пор в шоке. Говорят, опасность была очевидной. Не раз обращались в акимат — просили откачать воду, засыпать яму или оградить. Сейчас люди сами дежурят рядом.

Гулбиби Мырзалиева, жительница мкр-на Туран: «Если бы поставили ограду, дети бы не подходили. Каким бы ни был контроль, ребёнок всё равно выйдет поиграть. Больно. Очень больно».

По словам жителей, представители акимата появились на месте только спустя два дня после трагедии. Начали откачивать воду, засыпать яму. Власти утверждают, трубу повредила подрядная организация. Акимат подал на неё в суд».

Аскар Аширов, начальник отдела управления городской среды Шымкента: «Привезли технику, откачиваем воду. Проверим трубу, если повреждена — заделаем. Пока просто засыпаем. Подрядчиков двое, оба под следствием».

Жители утверждают: до Айдына в эту яму уже падали двое детей — тогда обошлось. Сейчас они требуют устранить опасность полностью — откачать воду, заделать трубу и больше не допускать трагедий.