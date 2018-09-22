Глава полиции Актюбинской области считает, что в Актобе пока рано снимать решетки с окон полицейских участков, передает Sputnik.

Полиция задержала 147 радикалов, которые готовили нападение на полицейских в Актобе, сообщил на сессии маслихата начальник департамента внутренних дел области Махамбет Абисатов.

Подробностей он озвучивать при этом не стал.

«Добро должно делаться тихо, мы это сделали без пиара», — сказал депутатам Абисатов.

Журналистам удалось узнать, что задержанных подозреваемых 147 человек. О факте задержания радикалов Абисатов рассказал, отвечая на вопрос депутата о том, что снимать решетки с полицейских участков, как это стали делать в Алматы, в Актобе еще рано.

«Решетки у нас на окнах, это не для того чтобы отгородиться от граждан, это антитеррористическая защищенность. У нас ведь в отделениях оружие и боеприпасы есть. Наш министр говорит, чтобы гражданин мог к нам беспрепятственно попасть. Мы это делаем. Сейчас такие названия придумывают, что когда их выговариваешь, заматериться боишься. Говорят опен–офисы надо в отделах полиции открыть, чтоб доступ к полиции был быстрее. У нас и так оперативно этот вопрос решается, долго граждане не ожидают, когда приходят в полицию», — отметил глава полиции Актюбинской области.

В свою очередь депутаты все же высказали просьбу о том, чтобы защищая себя, полицейские обращали внимание на простых граждан, которым порою часами приходится ждать, чтобы попасть, например, к следователю или дознавателю.