В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области огласили приговор виновным в гибели 52 граждан Узбекистана при пожаре в автобусе в Иргизском районе 18 января 2018 года, передает Tengrinews.kz.

Вердикт огласил судья Серик Махамбетов. Суд постановил назначить троим водителям автобуса наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Учредитель компании-перевозчика Нурлыбек Телепбаев и механик компании-перевозчика Бахадур Пердебаев получили по 3,5 года лишения свободы.

Напомним, на скамье подсудимых трое водителей автобуса Барат Танатов, Нуржан Кыргызбаев и Максат Пернебеков. Вместе с ними обвинялись механик Бахадур Пердебаев и учредитель фирмы-перевозчика ТОО «Азия Транзит Сервис», которой принадлежал сгоревший автобус, Нурлыбек Телепбаев.

Ранее в суде гособвинитель огласил обвинение, запросив признать виновными троих водителей автобуса по статьям 292, 345 УК РК, назначив им наказание в виде пяти лет лишения свободы и лишением водительских прав на семь лет, а также лишить права работать в сфере пассажирских перевозок. Директора ТОО «Азиа Транзит Сервис» и механика предприятия прокурор обвинил по статьям 254, 348, 384, попросив наказания в виде семи лет лишения свободы и лишения прав занимать руководящие должности и работать в сфере пассажирских перевозок на пять лет.

Причиной возгорания, по данным прокуратуры, явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января в 10.30 утра. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте.