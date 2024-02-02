КНБ задержали религиозного радикала в Шымкенте

В Шымкенте задержали религиозного радикала, передает OTYRAR.

1 февраля 2024 года КНБ при координации прокуратуры по подозрению в пропаганде терроризма в Шымкенте задержан житель Туркестанской области.

По материалам следствия он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 256 уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит.