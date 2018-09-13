В ауле Саналы открыли среднюю школу на 150 мест.

В населенном пункте Саналы сельского округа Дермене города Арысь была торжественно открыта средняя общеобразовательная школа Каражантак на 150 мест.

В церемонии открытия учебного заведения приняли участие аким города М.Кадырбек, председатель Арысского городского филиала Партии «НұрОтан» И.Калиев, руководитель городского Отдела образования А. Мусаев, руководители и сотрудники учреждений и отделов, акимы сельских округов, представители интеллигенции, жители села и представители СМИ.

Отметим, что школа оснащена современным оборудованием, есть компьютерный класс, оборудованные кабинеты физики и химии, имеется интерактивная доска и кабинет трудового обучения с необходимым инвентарем.

На сегодня в Арыси насчитывается 40 школ, из них 26 — это общеобразовательные школы, 5 — начальные школы и 9 малокомплектных школ. Вместе с тем в городе Арысь отсутствуют трехсменные и аварийные школы.