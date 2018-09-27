В поселке Кзылкия Казыгуртского района произошла поножовщина.

Местный житель 1967 г.р. будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за неприязненных отношений кухонным ножом нанес удар в область шеи своему соседу 1966 г.р.

Пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизнь вне опасности. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям 24 часть 3, ст 99 часть 1 (покушение на убийство).

Казыгуртским районным судом, по ходатайству органов следствия, выдана санкция на арест обвиняемого сроком на 2 месяца на период следствия, — об этом сообщила судья-координатор Казыгуртского суда Гульмира Рахимбаева.

Данил Шемратов