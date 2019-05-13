В МВД сообщили о внесении изменений в казахстанское законодательство об обязанности вклеивания в паспорта родителей фотографий детей до 16 лет. Ведомство настаивает на том, что в этом требовании нет необходимости, так как подобного не предусматривает мировая практика, передает NUR.KZ.

По информации МВД, в нашей стране биометрические паспорта с электронным чипом выдают с 2009 года.

Внесенные вручную в паспорт родителя сведения о детях не содержат биометрических данных. Из-за этого часто возникают проблемы при пересечении границы или же наших граждан возвращают обратно.

Сейчас повсеместно улучшаются процедуры прохождения паспортно-визового контроля. В частности, внедряют документы с цифровыми фотографиями, отпечатками пальцев, оболочкой глаза и рядом других новшеств.

В таких странах, куда предпочитают ездить казахстанцы, как, например, США, ОАЭ, Китай, Корея и других, обязательно наличие паспорта у детей, въезжающих в государство с родителями.

В связи с чем, вклейка в паспорт изображения несовершеннолетнего в качестве документа не признается.

Как отмечают в министерстве, отмена вклеивания снимков необходима для защиты детей. Ведь в таком случае они могут столкнуться с различными трудностями за границей, а также существует риск незаконного вывоза ребенка за пределы республики.

На сегодняшний день паспорт несовершеннолетнему нужен только для того, чтобы беспрепятственно выехать за рубеж. Личность детей в Казахстане устанавливается свидетельством о рождении. После 16 лет — удостоверением.

Скоро начнутся летние каникулы, поэтому МВД советует родителям позаботиться о паспортах своих детей заблаговременно, если есть намерение выехать за границу.