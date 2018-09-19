Сотрудники мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестанской области взимают плату за фото – 300 тенге за один кадр. О такой цене они сообщили Informburo.kz, показав прейскурант, утверждённый РГКП «Музей-заповедник Азрет-Султан».

Фото на мобильный телефон за такую цену – достаточно накладно как для местного населения, так и для туристов, учитывая, что в мавзолее много интересных экспонатов, и ограничиться одной фотографией не так просто.

В 2017 году Правительство одобрило новую Концепцию развития туристической отрасли Республики Казахстан до 2023 года. Тогда министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы подчеркнул, что нужно повышать уровень развития приоритетных для Казахстана видов туризма, одним из которых является культурно-познавательный.

«Не в первый раз поднимается вопрос, что в музеях запрещают снимать и делают отсылку на какой-то приказ», – прокомментировал он ситуацию в мавзолее Ясави 19 сентября в Мажилисе.

Вице-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова подчеркнула, что по закону государство не имеет права ограничивать доступ населения к культурному наследию.

«Ограничение вводится только для документов, которые могут пострадать от вспышек. А так, в принципе, любой может фотографировать. Но вы знаете, что есть форма РГКП, у них есть возможность зарабатывать», – сказала Актоты Раимкулова в кулуарах Мажилиса.

Юрист министерства отметила, что если фото не собираются использовать в коммерческих целях, тогда предприятию рекомендуют разрешить туристам фотографироваться бесплатно.

«Если приходит организация, которая будет эти снимки использовать в рекламных целях и вообще в своей работе, это, конечно, будет платно. Услугу ведь музей оказывает. Если вы проводите в местах, где это возможно без вреда экспонату, тогда можно проводить бесплатно, но любительские. Если вы как турист находитесь рядом с каким-то экспонатом, вы не должны платить. Этот вопрос у нас поднимается. Мы буквально недавно собирали совещание. Поручили всем нашим музеям-заповедникам этот вопрос вести в рамках действующего законодательства», – сказала Кумис Сеитова директор департамента юридической службы МКС РК.

Она подчеркнула, что РГКП не финансируется полностью из бюджета, и какую-то часть оно должно зарабатывать самостоятельно.

«По закону они имеют право зарабатывать. Согласитесь, что билеты абсолютно доступные. Символические. Есть поручение министра, согласно которому в выходные, каникулы, детей запускают бесплатно», – добавила она.