В ноябре начнет курсировать прямой поезд Астана – Туркестан, сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Компания продлевает маршрут следования поезда Астана – Шымкент до города Туркестан. Данный поезд начнёт курсировать по продлённому маршруту со 2 ноября 2018 года. Он будет отбывать со станции «Астана-1» в 21:40 по чётным числам и прибывает в Туркестан в 22:43 по нечётным.

В обратном направлении поезд отходит в 11:30 по чётным числам и прибывает в столицу в 12:56 по нечётным. Он будет следовать через станции Караганды, Акадырь, Сарышаган, Шыганак, Шу, Луговая, Тараз, Боранды, Тюлькубас, Манкент, Шымкент, Арысь-2. Общая протяжённость маршрута – 1646 км, время в пути – 25 часов.

Это расписание будет действовать до 9 декабря.

В составе поезда 10 стандартных вагонов (пять купе и пять плацкартных), общее количество посадочных мест – 434 (174 купейных, 260 плацкартных).