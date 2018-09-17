В Узбекистане с 17 сентября стоимость булки хлеба снизилась до 1050 сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, что с 15 сентября стоимость булки хлеба выросла почти в два раза с 650 до 1200 сумов. Это вызвало бурю негодования у узбекистанцев. В результате, власти пошли на попятную и стоимость булки хлеба с сегодняшнего дня в магазинах составила 1050 сумов.

Такие ценовые колебания связаны с тем, что в стране с 15 сентября введён новый порядок реализации хлеба по свободной рыночной цене, формируемой на основе спроса и предложения.

Чтобы избежать ценовых скачков с 15 сентября также была установлена единая цена на пшеничную муку 1 сорта в размере 1400 сумов за один килограмм. В дальнейшем, после прохождения страной периода адаптации к новому порядку продажи хлеба, муку также планируется продавать по рыночной цене. Как отмечают продавцы в магазинах, стоимость хлеба все равно будет расти, правда теперь постепенно.

Все последние годы государство субсидировало производство формового хлеба, часто называемого социальным. Его единая стоимость по всей республике составляла до последних событий 650 сумов, что намного ниже себестоимости. В результате, в стране сложилась ситуация, когда фермеры приобретают в огромных количествах буханки хлеба и кормят ими свой скот. Так выходит дешевле, чем покупать комбикорм.

Государство намерено субсидировать новую стоимость хлеба для социально уязвимых слоев.

В частности, с 1 октября 2018 года вводится выплата ежемесячной денежной компенсации для покрытия дополнительных расходов по покупке муки и формового хлеба в размере 10 процентов от минимального размера заработной платы, выплачиваемая из расчета на:

каждого получателя пособия по возрасту, инвалидности, пособия и пенсии по случаю потери кормильца (на каждого иждивенца), пособия лицам с инвалидностью с детства старше 16 лет, пособия детям с инвалидностью в возрасте до 16 лет, а также пенсии и пособия в размере ниже установленного размера пенсии по возрасту;

каждую семью, получающую пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, малообеспеченную семью, получающую материальную помощь, через органы самоуправления граждан.

Кроме того, начиная с 1 октября 2018 года, ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте до 14 лет, назначаемые органами самоуправления граждан, в зависимости от числа детей будут выплачиваться в следующих размерах от минимального размера заработной платы: