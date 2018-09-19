Минздравом РК в целях реализации послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения лексредств и мед изделий», где предусмотрено регулирование цен на все лекарства с 1 января 2019 года.

Планируемые изменения в формировании цен на лексредства предполагают 4 уровня регулирования цен: на уровне производителя, оптовых продаж, розничных продаж, а также закупа в рамках ГОБМП и системе ОСМС.

Регистрация цен производителя будет производиться на основе цен референтных стран за потребительскую упаковку, с дальнейшим регулированием маржи оптовых и розничных продаж лекарственных препаратов посредством регрессивной шкалы наценок.

В настоящее время данный законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК, в ближайшее время он будет вынесен на второе чтение и направлен в Сенат Парламента РК. Подписание Закона планируется до конца текущего года.

Помимо этого, Министерством с начала 2017 года был полностью пересмотрен список Единого дистрибьютора с учетом централизации закупа фармуслуг и перечень лекарств, медизделий для бесплатного лекобеспечения населения в рамках ГОБМП на амбулаторном уровне.

В частности, перечень лекарств для амбулаторного бесплатного обеспечения был пересмотрен и расширен за счет включения экономически эффективных препаратов. Например, для лечения вирусного гепатита С заменена дорогостоящая и менее эффективная (60%) терапия пегилированными интерферонами на более эффективную (98%) схему лечения (софосбувир+даклатосвир), что позволило увеличить количество пролеченных пациентов с 500 до 40 000 человек.

Также в результате переговоров с иностранными производителями лекарств на 175 наименований медпрепаратов цены были снижены в среднем на 23%, а в соответствии с принятыми отечественными производителями обязательствами по снижению цен в рамках долгосрочных договоров на 134 лекарства цены были снижены на 5%.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день лекарственный рынок разделен на коммерческие продажи лекарств через аптеки и на бесплатное лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Ценообразование на рынке коммерческих продаж на сегодняшний день не регулируется.