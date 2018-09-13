О своих дорогах жители Жетысая могут рассказывать долго, так как это одна из наболевших проблем жителей района.

Жители села Ырысты, проживающие на улице Кырман, оббили пороги уже многих учреждений с просьбами построить нормальную асфальтированную дорогу. И перестав рассчитывать на отзывчивость местных властей, пригласили журналистов.

На улице Кырман расположено 20 домов, в 12 из них проживают многодетные семьи. Обладательницы орденов Алтын и Кумыс алка не стесняются добиваться встреч с чиновниками с единственной целью — дать возможность своим детям ходить по чистой дороге. Пока же по улице здесь не всегда проедет даже автомобиль, — сокрушаются сельчане.

Аким аула, услышав о том, что возмущённые жители требуют встречи, сам вышел к сельчанам. По словам чиновника, он наслышан о проблеме и когда был только назначен на должность руководителя сам обращался с предложением заасфальтировать дорогу в районный отдел ЖКХ. Но из-за слишком большой протяжённости дорога осталась нетронутой.

По словам чиновника, протяжённость дороги — 1300 метров, поэтому асфальт на этой улице не уложили. В населённом пункте, где проживает свыше шести с половиной тысяч жителей, аким района и депутаты проголосовали за асфальтирование 650 метров дорог. Средств на большее нет.

Впрочем, ответ чиновника жителей аула не удовлетворил. Теперь они готовят обращение к Президенту страны с просьбой обратить внимание на их проблему.