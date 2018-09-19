26 тысяч жителей Туркестанской области в прошлом году выбрали поликлинику.

В Казахстане началась ежегодная кампания по прикреплению в поликлиники. С 15 сентября каждый желающий может поменять медицинское учреждение и самостоятельно сделать выбор — где получать медицинскую помощь. Сегодня, на брифинге в медакдемии Шымкента рассказали о том, как кампания будет проходить в нашем городе в этом году, о нововведениях и рекомендациях.

Воспользоваться шансом и сменить поликлинику решила жительница Шымкента Марина Денисова. Свой выбор женщина остановила на медицинском учреждении, которое находится в шаговой доступности от места ее работы. В этой части города она бывает очень часто. Теперь, чтобы попасть на прием к своему участковому врачу, ей не придется тратить время на дорогу.

«Мне очень удобно, здесь очень ответственные добрые врачи, поэтому я хотела бы прикрепиться в этой поликлинике. К тому же это еще и удобно по месту работы, так как чаще приходится бывать в центре города» — рассказала Марина.

Кампания по прикреплению населения к поликлиникам, проводится уже второй год подряд. В 2017-м этой возможностью воспользовались почти 26 тысяч жителей Туркестанской области. Эта цифра радует, рассказали представители городского управления здравоохранения и фонда социального медицинского страхования. Так как такая практика несомненно поможет повысить качество оказания медицинских услуг. Ведь к кампании присоединяется все больше частных организаций, что уже вызывает здоровую конкуренцию между на рынке.

«Главное — это повысить качество, сейчас 38 процентов поставщиков в сфере первичной медицинской помощи — это частники. То есть в этом году еще больше .Мы уверены что такая конкуренция приведет к улучшению качества оказания медицинской помощи» — поделился целями Нурлан КАСЫМОВ, руководитель управления здравоохранения г. Шымента.

Специалисты призывают населения не забывать о главных критериях выбора поликлиник. Это семейственность и доступность. Обслуживаться, по возможности, всей семье необходимо в одном медучреждении. А от его расположения зачастую будет зависеть и качество оказания медицинской помощи.

«Не секрет, что когда врач работает со всей семьей, тогда и работа по оздоровлению данной семьи идет более качественно. Потому что она или он знает каким заболеваниям подвержена семья, как живет семья, какой образ жизни ведет. Поэтому необходимо соблюсти этот принцип. Второй принцип — это принцип доступности. То есть мы рекомендуем нашим пациентам прикрепиться к поликлинике, которая находится в 15-20 минутах ходьбы. Для чего это делается: чтобы всегда вовремя участковый или семейный врач пришел к своим пациентам» — рассказала Найля КИИКБАЕВА, заместитель директора филиала НАО «ФСМС» Туркестанской области.

Специалисты советуют не пренебрегать рекомендациями. Ведь в свете последних реформ в сфере оказания скорой помощи, вызовы, пациентов так называемой четвертой категории, теперь будут обслуживать поликлиники, к которой прикреплены пациенты. И нетрудно подсчитать сколько времени скорая помощь будет ехать из одного района в другой, если вдруг выбор больного падет на поликлинику, которая находится в другом конце города.

Кампания по прикреплению к поликлиникам будет идти два месяца и завершится 15 ноября. Принять в ней участие и сделать свой выбор: где получать медицинскую помощь, можно тремя разными способами: через портал электронного правительства egov.kz, центры занятости населения, ну или просто обратившись в выбранное вами медицинское учреждение.