«Косточка едва не убила»: шымкентские врачи спасли мужчину

Врачи Шымкентской городской клинической больницы №1 спасли 38-летнего мужчину, который поступил в крайне тяжелом состоянии.

При обследовании было установлено, что его тонкий кишечник повреждён в 3–4 местах, а инфекция уже распространилась в брюшной полости.

По словам врачей, острая косточка длиной около 3 см, прошедшая через желудок, проколола кишечник, что привело к перфорации. В результате развился перитонит — острое воспаление брюшины. Также у пациента наблюдалась непроходимость кишечника.

О клиническом случае рассказали в городском филиале фонда соцмедстрахования.

«Пациенту была срочно проведена хирургическая операция в рамках обязательного социального медицинского страхования. В ходе операции врачи удалили косточку, восстановили повреждённые участки кишечника и очистили брюшную полость, устранив последствия перитонита. Операция длилась 1,5 часа под общим наркозом. В настоящее время состояние пациента стабильно. Хирург Нургали Турлыбаев отметил, что своевременно оказанная медицинская помощь позволила избежать серьёзных осложнений», — сообщили в фонде.

Врачи призывают жителей быть осторожными при употреблении пищи, так как проглатывание посторонних предметов может представлять серьёзную угрозу для жизни.