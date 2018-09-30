Первый Форум приграничного сотрудничества Узбекистана и Казахстана предполагается провести в Шымкете. Такое заявление сделал президент Казахстана во время рабочей поездки в Шымкент.

«Я буду договариваться с Узбекистаном, чтоб предусмотреть проведение в Шымкенте первого экономического форума приграничного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном», — сказал Нурсултан Назарбаев на совещании по вопросам социально-экономического развития города Шымкента, сообщает «Курсив».

Как он отметил, на фоне активизировавшегося и укрепляющегося в последнее время сотрудничества обеих стран, в частности, в торгово-экономической сфере, необходимо запланировать и проводить казахстанско-узбекистанские форумы межрегионального сотрудничества наподобие проводимых ежегодно казахстанско-российских форумов.

Нурсултан Назарбаев также сказал, что Шымкент как третий мегаполис страны должен стать наряду с Астаной и Алматы местом проведения крупных международных мероприятий.

«Для наращивания международного взаимодействия правительству совместно с администрацией города следует подготовить план мероприятий международного уровня, которые будут проходить в Шымкенте», — поручил Президент.