В Шымкенте все больше жалоб стало поступать от жителей прикладбищенских территорий. Даже на тех погостах, которые официально закрыли для новых захоронений, продолжают появляться свежие могилы. Многим кладбищам Шымкента необходимы ограждения.

В прошлом году отдел ЖКХ установил ограждения вокруг кладбищ на сумму 5 млн. тенге. Но осталось еще немало погостов, не огороженных еще с советских времен. Кроме того родственники погребенных сетуют, что на кладбищах нет нормальных дорог и тропинок, а в летние месяцы – воды.

Погост на территории 30 гектаров находится в направлении Ташкента — один из старейших в городе. И официально закрыт. Но здесь продолжают хоронить. По словам местных жителей, с каждым годом территория кладбища становится все ближе к жилым домам. Именно поэтому необходомо установить ограду, считают горожане.

В этом году на содержание всех 37 кладбищ города выделено 50 млн. тенге. И теперь за чистотой на кладбищах будет следить подрядчик, выигравший конкурс и суд у своего оппонента.

«Мы работать начали только 17 сентября. До этого приступили к своим обязанностям весной, но другая подрядная компания, которая была не довольна результатами тендерного конкурса, подала в суд. Работу пришлось временно приостановить. Теперь всё в порядке, суд мы выиграли и снова работаем», — говорят сотрудники подрядной организации.

Специалисты ТОО «Мрамор Гранит Тас» уже навели порядок на христианском кладбище по улице Дулати и в отделении Тельмана. Что касается погостов без ограждений, то меры для их установления будут приняты, обещают коммунальщики.

Жанат Тохтарбай