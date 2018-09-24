По информации Центра занятости города Шымкента, с начала 2018 года сертификаты на развитие бизнеса получили 290 человек.

Из них 64 предпринимателя получили кредиты на 829 миллионов тенге для расширения собственного дела.

Это стало возможным благодаря одной из пяти социальных инициатив Главы государства, которая подразумевает выдачу льготных кредитов.

Напомним, по поручению Президента в этом году дополнительно выделено 20 миллиардов тенге для развития МСБ. В результате, по сравнению с 2017 годом, число граждан, получившим кредиты для развития бизнеса, увеличилось в два раза и достигло 14 тысяч человек.