Новый механизм сдерживания цен на продукты внедряют в Шымкенте

Предпринимателям, которые откроют социальные магазины в отдаленных районах, будут возвращать арендную плату в течение трех лет, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

За счет бюджетных средств сначала будут покрывать 75% от арендной стоимости, затем 50%, а потом 25%. Главное условие – продажа социально значимых продуктов по фиксированным ценам. По такому механизму начнут работать в следующем году.

Сейчас по уровню инфляции в стране лидирует Шымкент. В октябре она превысила 2 процента. Больше всего, по официальным данным, подорожали хлебобулочные изделия, крупы, мясо и мясные продукты. Чиновники говорят, что товарная интервенция, то есть массовая продажа тех или иных продуктов, себя не оправдала, поэтому сейчас выделяют оборотные средства производителям социальных продуктов и овощей.

«У нас два условия с ними: до марта перед крупными торговыми сетями ставят торговые точки свои и реализуют овощную продукцию четырех позиций: картофель, лук, морковь, капуста. Плюс еще будет объем на межсезонье, когда цены просто взлетают. Возможно, есть такой риск. Чтобы не допустить резкого скачка цен, мы заранее законтрактовали форвардный объем», — говорит Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.