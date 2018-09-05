Ребята, которые учатся в одной из отдаленных школ Шымкента, вынуждены добираться до своего места учебы в ужасных условиях. Встревоженные родители пытаются выяснить — почему их детям уже несколько лет не могут предоставить школьный автобус.

«Посмотрите! Это что творится? Дети, чтобы добраться до школы, должны толкаться по пятьдесят человек в автобусе, который рассчитан на 25 мест! Конечно они будут плакать! Как тут можно думать о том, что еще и учиться надо хорошо», — возмущаются родители.

Толкая друг друга, в духоте и тесноте, придавленные своими же одноклассниками, учащиеся одной из школ в микрорайоне Асар вынуждены добираться до своего учебного заведения.

Общественный транспорт туда не ходит, а идти пешком до школы ребятам приходится по несколько километров. Родители школьников признаются: они давно сыты обещаниями чиновников. Те вот уже третий год никак не могут предоставить детям школьный автобус. Вот и приходится выкручиваться своими силами.

Сайдынгуль Асан, жительница микрорайона Достык: «Мы несколько раз обращались в акимат, писали обращения во фронт-офис, приходили в городской отдел образования, но третий год нас кормят обещаниями. Ближайшие школы в микрорайоне Достык заполнены, а та, в которой учатся наши дети, находится очень далеко — в микрорайоне Асар, и автобусы туда не ходят. А ведь детям нужно учиться, поэтому мы своими силами нашли автобус. В нем каждый день посменно мы возим больше 200 учеников. Но посмотрите — разве это условия? Дети просто придавлены друг другом! А ведь у них еще и рюкзаки с собой! И они должны такое терпеть? Тут даже у взрослого психика не выдержит! Куда вообще смотрят наши чиновники?»

Феруза Абдукаримова, жительница микрорайона Достык: «Автобус старый и маленький, но мы только его смогли найти, потому что это нам нужно. А вот гороно вообще все равно. Прокатились бы сами так, я бы на них тогда посмотрела. Вот говорят, что в стране для детей все условия создают! И это они называют условиями!»

А ведь за такие ужасные условия родители еще и платят из своего кармана — 1,5 тысячи тенге в месяц за ребенка. Но влезть в переполненный автобус не так то просто. Как говорится не успел — опоздал. Или вовсе не пришел на учебу. Ну а те, кто все же успевает, порой приходят в школу с синяками, в помятой одеждой и со слезами на глазах.

«Нас много и кто-то локтем ударит, бывает, что головой бьешься. Сегодня вообще цветок сломала. Как я его учителю отдам?» — жалуются дети.

Детские слезы отдел образования пронять не смогли. Там не отрицают: о проблеме они осведомлены, вот только сделать ничего не могут. Мол, родители сами виноваты, что выбрали для своих чад именно эту школу, теперь пусть и думают как до нее добираться.

Даулетхан Наулебаев, главный специалист управления образования г. Шымкента: «Мы предлагали им другую школу, куда ходит транспорт, но родители отказались, сказали, что им там не нравится качество обучения. Теперь добираться детям далеко. Мы писали письмо транспортникам, чтобы туда пустили маршрут, но пока тишина. И автобус предоставить мы тоже не в силах. Мы постараемся в самое ближайшее время как-то решить эту проблему».

Как именно будут разрешать ситуацию, в отделе образования ответить не смогли. Ну а пока горящие желанием получать знания ребята каждый день делают нелегкий выбор: ездить в школу в жуткой давке или же вовсе не идти туда. Надеемся, что несмотря на плохие условия, школьники все же выберут первое.

Анастасия Новикова