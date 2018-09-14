В Шымкенте водитель такси сбил ученицу школы.

Данное происшествие произошло на пересечении улиц Казиева и Мадели Кожа. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшую осмотрели на месте и доставили в областную детскую больницу.

Оставшийся на месте происшествия водитель авто находился в шоковом состоянии. Полицейские попросили у него документы, однако, по его словам, он передал их матери девочки. Как уверял водитель такси, он не сбивал девочку. По его словам, ребенок лишь упал, испугавшись резко остановившегося авто.

«Я увидел ребенка и резко остановил автомашину. А она от испуга упала и поранила бровь. Документы у меня попросила мать девочки и сказала, что вернет их, когда я полностью оплачу все расходы на лечение».