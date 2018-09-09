Популярная группа «Отпетые мошенники» выступила в Шымкенте.

Ребята оценили местную кухню и гостеприимство горожан. В концертном холле «Atlas» «мошенники» исполнили популярные хиты, среди которых «Любим меня, люби», «Девушки бывают разные» и многое другое.

«Мы проехали по Шымкенту, да мы здесь уже свои. Город крутой, красивый и добрый. Вы стали мегаполисом, желаю Вам разных девушек и всего хорошего. Шымкентские девушки на самом деле разные и самые классные»,- поделились солисты группы «Отпетые мошенники».

Нам удалось взять интервью у ребят. «Мошенники» нам рассказали о становлении группы, как один из солистов чуть не был задушен фанаткой и многое другое. Совсем скоро на телеканале «Otyrar» в программе «Тет-А-Тет» смотрите вместе с Шуддином Саидовым.