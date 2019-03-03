Издавна шымкентский зритель считается самым капризным, мол удивить горожан сложно. Но выступление ансамбля «Синяя птица» разрушило это убеждение.

Билеты на концерт некогда популярной группы разобрали за неделю. В зале аншлаг.

«Я пришла сюда вспомнить свою молодость. Мне сейчас 56, в душе я молода, а вот слушаю песню ансамбля, становится так приятно, как будто вернулась в старый Шымкент, снова встретила свою первую любовь, слушаю песню «Клен». Эх, было время! Ну а ребятам спасибо, такие концерты нам нужны, нам много не надо — не забывать молодость!», — делится своими впечатлениями Надежда Каримова.

Легендарная группа начала свой концерт с хита «Ты мне не снишься», зал встретил артистов бурными овациями. Многие с помощью мобильных телефонов делились видео с концерта со своим друзьями и родителями.

«У меня мама в Ташкенте, вот, пришел сюда, чтоб она послушала концерт. Через телефон снимаю и передаю маме, а она радуется и плачет. У меня на душе так тревожно. Мне 24, но я стал понимать, сколько смысла в этих песнях. У меня нет слов, только эмоции», — говорит Ринат Абилов.

Во время выступления, солист ансамбля Дмитрий Галицкий не только пел, но поведал зрителям свое впечатление о новом Шымкенте.

«Мы в советское время часто тут бывали. Вот новый тур по вашей стране. Проехали мы несколько городов, но как встречают в Шымкенте — это просто гениально. С утра нас накормили, я думал это ужин, а оказалось это только завтрак. Ну, вот, почему вы такие хорошие? Город растет, но неизменным остается характер Шымкента. Добрые, покладистые, дерзкие, капризные и классные», — сказал Дмитрий Галицкий.

ВИА «Синяя птица» была основана в 1972 году. Ансамбль имел ошеломительный успех на просторах СССР. На концерты синей птицы собирались стадионы. Позже, в 90-ых популярность ансамбля прошла. Состав группы менялся много раз. Но и сегодня участники группы сдаваться не собираются. В 2020 году «Синяя птица» планирует «пролететь» по старым маршрутам снова.

В Шымкенте концерт ВИА «Синяя птица» организован славянским этнокультурным объединением.

Шуддин Саидов