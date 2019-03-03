ВИА
ВИА "Синяя Птица"

Издавна шымкентский зритель считается самым капризным, мол удивить горожан сложно. Но выступление ансамбля «Синяя птица» разрушило это убеждение.

Билеты на концерт некогда популярной группы разобрали за неделю. В зале аншлаг.

«Я пришла сюда вспомнить свою молодость. Мне сейчас 56, в душе я молода, а вот слушаю песню ансамбля, становится так приятно, как будто вернулась в старый Шымкент, снова встретила свою первую любовь, слушаю песню «Клен». Эх, было время! Ну а ребятам спасибо, такие концерты нам нужны, нам много не надо — не забывать молодость!», — делится своими впечатлениями Надежда Каримова.

Легендарная группа начала свой концерт с хита «Ты мне не снишься», зал встретил артистов бурными овациями. Многие с помощью мобильных телефонов делились видео с концерта со своим друзьями и родителями.

«У меня мама в Ташкенте, вот, пришел сюда, чтоб она послушала концерт. Через телефон снимаю и передаю маме, а она радуется и плачет. У меня на душе так тревожно. Мне 24, но я стал понимать, сколько смысла в этих песнях. У меня нет слов, только эмоции», — говорит Ринат Абилов.

Во время выступления, солист ансамбля Дмитрий Галицкий не только пел, но поведал зрителям свое впечатление о новом Шымкенте.

ВИА "Синяя птица" выступила в Шымкенте
Солист Дмитрий Галицкий

«Мы в советское время часто тут бывали. Вот новый тур по вашей стране. Проехали мы несколько городов, но как встречают в Шымкенте — это просто гениально. С утра нас накормили, я думал это ужин, а оказалось это только завтрак. Ну, вот, почему вы такие хорошие? Город растет, но неизменным остается характер Шымкента. Добрые, покладистые, дерзкие, капризные и классные», — сказал Дмитрий Галицкий.

ВИА «Синяя птица» была основана в 1972 году. Ансамбль имел ошеломительный успех на просторах СССР. На концерты синей птицы собирались стадионы. Позже, в 90-ых популярность ансамбля прошла. Состав группы менялся много раз. Но и сегодня участники группы сдаваться не собираются. В 2020 году «Синяя птица» планирует «пролететь» по старым маршрутам снова.

В Шымкенте концерт ВИА «Синяя птица» организован славянским этнокультурным объединением.

Шуддин Саидов

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