В Шымкенте владельцы элитной недвижимости самые злостные неплательщики коммунальных услуг.

Должники – настоящая головная боль любого поставщика коммунальных услуг. Вот только мало кто знает, что из-за чужих долгов страдают аккуратные плательщики.

Заметим, как правило, платить по счетам отказываются владельцы элитной недвижимости и бизнеса. Компания «КазтрансГаз Аймак» начинает месячник по взысканию долга за потребленный газ. В каждом регионе созданы рабочие бригады, которые по заранее составленному списку будут выезжать по определенным адресам и отключать абонентов от газа. За работой одной из таких бригад мы и наблюдали.

Микрорайон «Шапагат» в шутку называют «долиной бедных». У владельца элитного особняка накопился приличный долг за газ – 600 тысяч тенге! С ним у газовиков разговор был коротким – только полная обрезка трубопровода, подающего голубое топливо в дом.

Самая большая проблема в том, что иногда к трубам газоснабжения не подберешься. Например, владелица еще одного «замка» категорически отказывается запустить газовиков во двор, ссылаясь на то, что двор принадлежит арендаторам, как и помещение, в котором расположен газовый счетчик.

Дав крайний срок оплатить долги до понедельника, газовики отправляются по следующему адресу. Среди злостных неплательщиков не только жители частного сектора, но и бизнес-структуры. Причем, к предпринимателям требование иное – за предполагаемые объемы газа они должны внести предоплату, но вместо этого – не платят за то, что уже потребили.

Специалисты газового хозяйства напоминают, что после принудительного отключения подача газа будет возобновлена после полного погашения задолженности, оплаты неустойки в соответствии с Публичным Договором розничной реализации газа, а также оплаты расходов за повторную врезку и пуск газа. К слову, решения о повторном пуске газа придется ждать в течение 5 дней после оплаты всех издержек и неустойки.