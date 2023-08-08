Неизвестный отключил газ жителям многоэтажек в Шымкенте

Ранним утром 8 августа жители 8 многоэтажек по улице Уалиханова обнаружили, что в их квартирах отключен газ.

Они сообщили об этом в аварийно-диспетчерскую службу ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак». Первое сообщение поступило в АДС В 6:16 утра.

Поскольку, планового отключения в том районе не было, специалисты выехали на место.

Прибыв на место, аварийная бригада выяснила, что неизвестными лицами был закрыт шаровой кран на газопроводе среднего давления. Аварийная бригада опечатала кран. От системы газоснабжения отключены 560 квартир в 8 многоэтажках.

Газопровод и ГРУ на балансе ШПФ АО «ҚТГА».

Сейчас специалисты занимаются повторным пуском, а сотрудники Енбекшинского РУП ДП выясняют, кто и зачем закрыл шаровой кран, оставив людей без газа.