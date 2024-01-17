Бытовые газовые баллоны не могут заправить жители Шымкента

Жители Шымкента жалуются на невозможность заправить бытовые газовые баллоны.

Если раньше их заправляли на обычных автозаправочных станциях, то теперь баллоны там не заправить.

Любовь Стрелкова живет в дачном массиве Кайнар булак. Этот район не газифицирован, поэтому местные жители готовят еду и обогревают дома газовыми баллонами. Правда, если раньше их без проблем заполняли на автозаправочных станциях, то теперь газ приходится экономить, заправлять баллоны перестали.

«Его невозможно сейчас заправить, машины не ездят с осени, а на автозаправках не заправляют, говорят, газа нет, все, сын поехал еле-еле где-то в 12 ночи нашел», — говорит Любовь Стрелкова, жительница г. Шымкента.

Пользоваться электроэнергией, жалуются местные жители, невыгодно, да и свет частенько отключают. Люди говорят, изредка газовые баллоны развозят частники. Правда, у них они старые и зачастую полупустые, а газ дороже, чем на автозаправочных станциях.

«Точно также тогда машины опасно заправлять, это такое же устройство. Вы газ проведите, а затем запрещайте, я так понимаю, грамотные страны так поступают же», — говорит Куатбек Ботабаев, житель г. Шымкента.

В МЧС говорят, заправлять бытовые газовые баллоны на автозаправочных станциях запрещается согласно правилам пожарной безопасности. Запрет был установлен давно, но видимо только сейчас его начали строже придерживаться. Председатель ассоциации «Жанар Жагармай», Кайыпбек Камбаров говорит, от этого страдают не только потребители газа но и предприниматели.

«По новому закону каждая заправочная станция или пункт должны иметь свои собственные баллоны и должны отвечать за них. Если населению отпускают, там должны быть свои знаки, нумерация, должны вести учет и отправитель несет ответственность. Я думаю это преждевременно, надо было подготовиться постепенно переходить», — говорит Кайыпбек Камбаров, председатель ассоциации «Жанар Жагармай».

При этом говорит специалист, продавать можно только специальные композитные баллоны, а они в разы дороже обычных. Поэтому не все предприниматели, а тем более потребители смогут их приобрести. Специальных газовых станций для бытовых баллонов мало. Люди опасаются, что из-за запрета, с наступлением тепла, им придется готовить еду на улице, на кострах.