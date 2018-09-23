Прокат учебников в селе, по словам родителей, практикуют второй год. Оплату принимают в школьной библиотеке.

Ученики сельской школы в Туркестанской области, чтобы полноценно заниматься в классе и делать домашние задания вынуждены брать книги в аренду. За каждую — 400 тенге в год. У кого есть возможность — учебники копируют. Однако, позволить себе платить, за то, что должно быть бесплатно, могут не все, сообщает zakon.kz.

«Здравствуйте, уважаемые родители! Те, кто взял книги, просим занести нам деньги. У нас их уже спрашивают. Сегодня, прямо сейчас».

Голосовое сообщение о срочной оплате за учебники в чат родителей отправила учитель 8 школы Толебийского района.

Аренда книг для школы в селе Шахта-Тогыз привычное дело. И судя по таким сообщениям, поставлена на поток.

«Каждую четверть, по математике у них новая часть учебника. То есть, только по математике мне надо за год заплатить за 4 книги. Другие, например, казахский язык – 400 тенге за год. И за русский. Только за три книги — 1200 тенге. А у меня 4 детей. А есть семьи где по 5-6 детей. Я не знаю, как они будут учиться, но у меня денег нет платить», — рассказывает мать ученика Гульнар Жанбагысова.

В семье Абылаевых двое школьников. Второкласснику в новом учебном году школы должны были выдать 10 книг. Дали всего 4. А недостающие учебники предложили взять напрокат. Но платить за такую образовательную услугу родители мальчика отказались.

Прокат учебников в селе, по словам родителей, практикуют второй год. Оплату принимают в школьной библиотеке. Для тех, кто не хочет платить за аренду книги, есть другое предложение. Ксерокопия. Правда, выгодность такого варианта сомнительная. Стоимость копии одного листа 5 тенге. А выносить книгу, не оплатив за нее, за пределы школы нельзя. Директор учебного учреждения не скрывает, проблемы с учебниками есть, но бизнес на этом никто не делает.

«Если нам не хватает книг, то библиотекарь звонит в другие школы и просит лишние книги. Но все это бесплатно, на устных договоренностях» – утверждает директор средней школы №8 Бауыржан Сулейменов.

В школе обучается 170 учеников. И если предположить, что родители хотя бы половины школьников все же приобрели учебники, то сумма выходит весьма солидная. Однако, были ли действительно школьной администрацией получены деньги за книги и сколько именно, сможет установить только проверка, которую родители просят провести в учебном заведении.