В Туркестанской области родилась первая тройня

В новом Келесском районе Туркестанской области родилась первая тройня.

Молодая мама чувствует себя хорошо, учится ухаживать уже сразу за шестью детьми, так как до рождения тройни у молодой семьи уже были дети.

Как рассказывают родственники, многодетный папа на крыльях радости уже поехал обустраивать своим детишкам комнату. Молодая семья из поселка Абай нового Келесского района.

«Я давно знала, что у меня будет тройня, боялась, правда, но, благодаря врачам нашим, все прошло успешно. Мне сделали кесарево сечение, но я уже бегаю. Детишки у меня шустрые, две девочки и один мальчик. Назвали мы девочек Зауре и Фатима, а мальчика мы назвали Торали. Самый шустрый — мальчишка, голосистый как известный артист», — смеется молодая мама Аяжан Толенды.

Мальчик и две девочки родились весом около двух кг. Дети благополучно появились на свет 3 сентября. Здоровье новорожденных врачи областного перинатального центра №1 отмечают как стабильное. Следует подчеркнуть, что в регионе ежегодно в среднем рождаются по 7-8 пар троен. За последние 10 лет тройняшки появились в более 80 семьях.

От лица медиахолдинга «Otyrar» мы желаем молодой семье счастья, а детишкам расти здоровыми и быть успешными.

Шуддин Саидов