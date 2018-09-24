300 человек погибли в водоемах Казахстана в 2018 году, из них 90 детей. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает Zakon.kz.

Для сравнения с 2017 годом в стране утонули 390 человек, из них 126 детей.

«То есть проводимая профилактическая работа позволяет говорить, что мы на правильном пути. Постепенно мы должны прийти к тому, чтобы снизить несчастных и трагических случаев до минимума. Но, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию, когда очень много детей по возрасту, не достигших и пяти лет, у нас есть случаи, когда дети 2-3 лет, оставленные родителями без присмотра, погибали на территории частных домовладений», — добавил Ильин.

Самое большое количество погибших на водоемах на территории Алматинской области (51 человек). В Шымкенте было зафиксировано 4 факта гибели.

«Основные причины – недооценка собственных сил. В частности, это попадание в водовороты, сильные течения, судороги конечности тела. Самый большой показатель гибели людей именно по этой причине: 221 человек, из них 51 ребенок», — сказал он.

Из-за несоблюдения правил безопасности при ловле рыбы погибли 25 человек из них 2 детей.

«Здесь мы призываем любителей подледного лова в предстоящий зимний период соблюдать элементарные меры безопасности: иметь спасательные жилеты, не перегружать плавательные средства. К сожалению, у нас из-за перегружения плавательных средств погибло 7 человек и из них один ребенок. Ну, и падение в воду в результате оставления родителей, у нас в текущем году был 21 такой случай», — привел данные замминистра внутренних дел.

За нахождение в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков на территории общественных пляжей и близ водоемов было привлечено к ответственности около 2 тыс. человек. Тем не менее, 8 трагических случаев гибели людей произошли после употребления спиртного.

«Непосредственно 6 человек – это погибшие при спасении утопающих, из них один ребенок. Понятно, что это героические поступки, но вместе с тем это и переоценка собственных сил.

Поэтому есть над чем работать. Думаю, в следующий купальный сезон, в том числе через СМИ, будем уделять особенное внимание подготовке общественных движений и самих родителей, чтобы они берегли жизни своих детей, чтобы не было таких печальных событий», — сказал он.