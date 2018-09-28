Сотрудники государственного дошкольного учреждения «Айсауле» в Толебийском районе пожаловались на то, что их привлекают к работам, которые они выполнять не должны, передает BNews.kz.

Детский сад посещают 60 маленьких жителей района. Он начал свою работу 4 года назад.

По словам воспитателей, мало того, что заведующая вовремя не платила зарплату, так еще и заставляла их заниматься стиркой белья и подметать территорию учреждения. И это несмотря на то, что в штате имеется дворник.

«Но мы почему-то его никогда не видели и не знаем в лицо. Говорят, что это якобы свекор заведующего», — поделилась нянечка Сауле Бисенова.

На другие тяготы работы в детсаду пожаловался охранник. Нургали Жартаев рассказал, что на данный момент в государственной организации двое охранников, хотя числятся 3 человека. При этом доплат никаких нет. Руководство на все претензии отвечает, что никого не держит и при желании можно уволиться.

Еще одна бывшая помощница воспитателя Гульзат Карабекова сообщила, что после возвращения из отпуска ее неожиданно сократили. После шумихи, по словам женщины, ее восстановили на должность прачки и стали платить вместо 30 тысяч тенге всего 14 тысяч.

Сотрудники пожаловались в партию «Нур Отан». Секретарь комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента Казахстана Меруерт Казбекова поручила ответственным лицам разобраться в сложившейся ситуации и посчитала, что нужно пока отстранить руководителя от работ.

Однако местные власти этого делать не стали до получения результатов проверки. Вопрос будет решаться после вынесения заключения.