Впервые родители первоклассников получат ценные советы от психологов по воспитанию детей.

Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан совместно с Институтом Семейного воспитания в сентябре-октябре текущего года проведет во всех школьных учреждениях страны ЕДИНЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ на тему «Казахстанские родители ХХI века: стань примером своему ребенку».

Традиционные школьные родительские собрания, конечно, помогают в решении ряда вопросов, но как отмечают классные руководители, у них есть определенные трудности в организации такой формы общения с родителями. Прежде всего, это — чрезмерная занятость педагогов и устаревшие методы проведения собраний, что в конечном результате сказывается на качестве построении успешных взаимоотношений родителей со школой.

В отличие от традиционных родительских собрании, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – это тот новый формат, который будет наполнен разными темами и направлен на воспитание подрастающего поколения новаторскими знаниями и методами по семейному воспитанию. В этой связи и запланировано провести республиканские родительские конференции повсеместно во всех школах страны. В ходе данных встреч будут охвачены такие темы, как:

 «Психологическая помощь родителям первоклассников» 8 сентября

 «Психологическая помощь родителям учащихся 10-11 классов» 9 сентября

 «Психологическая помощь родителям учащихся 2-4 классов» 13 октября

 «Психологическая помощь родителям учащихся 8-9 классов» 14 октября

 «Психологическая помощь родителям подростков 5-6-7 классов» 22 сентября

Напоминаем, что первая конференция пройдет для родителей первоклассников — 8 сентября, а для родителей учащихся выпускных классов — 9 сентября.

Время и место проведения: 10:00 часов во всех школах страны.