В Казахстане процветает рынок псевдопсихолгов

Стань практикующим психологом за 3 месяца, да еще и дистанционно. Интернет-пространство буквально пестрит такими объявлениями. Пройти курсы психологии теперь стало модно — это прибыльно, престижно, а работать можно даже онлайн.

Такое предложение рождает высокий спрос, на фоне стрессов люди стали чаще прибегать к услугам психологов. Правда, отучившись около года, а чаще всего несколько месяцев, так называемые специалисты лезут в душу своими советами, которые в лучшем случае не помогут, а в худшем еще и навредят.

«Психологическая работа она не всегда сразу заметна, даже если вас с первого взгляда замотивировали и вроде все хорошо. Может случиться так что через полгода у вас могут случиться серьезные психологические проблемы, но вы не проведете параллель с тем, что какая-то у вас работа произошла, таких случаев очень много. У человека были эти проблемы, ему усугубили эти проблемы, представьте, как тяжело вывести такого человека из этого состояния», — говорит Герман Владимиров, психолог.

Эксперты говорят, чтобы носить звание психолога и помогать людям преодолевать проблемы, нужно потратить немало времени и сил. Даже наличие диплома хорошего ВУЗа не делает его обладателя специалистом.

«Это то же самое, что на хирургов будут обучать хирурги, но всю программу они упаковывают в трехмесячные курсы — это невозможно. Одного даже диплома о высшем образовании недостаточно, оно даст понимание, ориентир в психике, но у него нет конкретного подхода и инструментов, чтобы заниматься психотерапией, обязательно требуется послевузовское образование, должно быть не менее 300 часов послевузовского образования, личная супервизия, личная психотерапия», — говорит Игорь Александров, когнитивно-поведенческий психотерапевт.

Эксперты говорят, нужно также отличать научный подход от ненаучного. Нередко лже-специалисты вместе с сеансами психологии проводят таро-диагностику или даже выписывают БАДы, чтобы навариться еще больше. При этом распознать псевдо-психологов непросто. Главное, говорят специалисты, не вестись на повальную рекламу и бахвальство. Доверять только опытным и проверенным знакомыми психологам, тем кто берет на себя ответственность за состояние своего пациента.

Промах психолога-недоучки может стоить не только потраченных впустую денег, но и даже жизни. Ведь нередко к психологам обращаются люди с серьезными психическими расстройствами. Эксперт должен выявить болезнь и направить пациента к психотерапевту или даже психиатру. В ином случае, оставшись без должной помощи, человек даже может наложить на себя руки.