Жителей нашей области и города Шымкента, в частности, очень интересуют вопросы, касающиеся назначения государственного социального пособия по случаю потери кормильца за счет средств республиканского бюджета в случае обращения иностранца или лица без гражданства.

На эти вопросы отвечает руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №1 департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по ЮКО Людмила Ефремова.

– Людмила Викторовна, вопрос такого плана. Гражданин Кыргызской Республики переехал на постоянное место жительства в Республику Казахстан. Сдал документы на оформление вида на жительства. Будет ли ему выплачиваться государственное социальное пособие по случаю потери кормильца на четырех несовершеннолетних детей?

– В соответствии с законом о государственных социальных пособиях иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются правом на государственные социальные пособия наравне с гражданами Республики Казахстан.

– Куда и когда можно обратиться за назначением пособия?

– За назначением пособия можно обратиться в любое время после возникновения права на пособие, без ограничения каким-либо сроком. В случае иностранного гражданина, после получения вида на жительство, подтверждающего постоянное проживание в РК.

Заявление о назначении пособия по случаю потери кормильца подается заявителем, имеющим право на пособие, в Государственную корпорацию (ЦОН) с приложением документов, предусмотренных перечнем. Данное пособие назначается со дня возникновения права на пособие, но не более чем за 12 месяцев до дня обращения за назначением пособия со всеми необходимыми документами. Для иностранного гражданина за 12 месяцев назад, но не ранее даты получения вида на жительство.

Право на пособие по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. При этом детям и лицам, занятым уходом за иждивенцами умершего кормильца, не достигшими 8 лет, пособие назначается независимо от того, состояли ли они на иждивении кормильца.

– Еще один вопрос. В данное время я не работаю, у меня 4 детей, двое не достигли 8 лет. Могу ли себя включить в состав семьи по уходу за детьми до достижения ими 8 лет?

– В законе предусмотрен круг нетрудоспособных членов семьи, которыми считаются:

— дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не достигшие восемнадцати лет и старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения восемнадцати лет, при этом братья, сестры и внуки – при условии, если они не имеют трудоспособных родителей, пасынки и падчерицы – если они не получали алиментов от родителей.

— отец, мать (в том числе усыновители), жена, муж, если они достигли пенсионного возраста в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении в РК (на 2017 год мужчины – 63 года, женщины – 58 лет);

— один из родителей или супруг, либо дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 8 лет, и не работает;

— дед и бабушка, если они достигли пенсионного возраста в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении, и при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать, и не имеющие других источников средств к существованию.

Да, законом предусмотрено учесть в состав семьи супруга (факт супружества, подтверждается свидетельством о браке), занятого уходом за детьми умершего кормильца, не достигшими 8 лет. Если вы в данное время не работаете и не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, то имеете право включить себя в состав семьи.

– Если одного из детей усыновят (удочерят) мои родственники, выплата пособия на него будет приостановлена?

– По законодательству несовершеннолетние, имеющие право на пособие по случаю потери кормильца, сохраняют это право также и при их усыновлении. Выплата пособия будет производиться законным представителям, т.е. усыновителям. Вам пособие будет выплачиваться на троих детей.

– Людмила Викторовна, ответьте, пожалуйста, и на такой вопрос читательницы. Старший ребенок достиг 18 лет и поступил в многопрофильный колледж. Буду ли я на него получать пособие по случаю потери кормильца и до какого возраста?

– Да, будете получать пособие по случаю потери кормильца до окончания учебного заведения в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста при условии очной формы обучения.

– В каком размере назначается пособие?

– Размер пособия зависит от количества иждивенцев и прожиточного минимума. На 2018 год прожиточный минимум (ПМ) установлен в сумме 28284 тенге. Ежегодно в связи с изменением прожиточного минимума повышается размер государственного социального пособия.

Месячное пособие по случаю потери кормильца назначается:

при наличии одного нетрудоспособного члена семьи в размере 0,86 прожиточного минимума (24325 тенге);

при наличии двух – 1,49 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи (42144 тенге);

при наличии трех – 1,85 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи (52326 тенге);

при наличии четырех – 1,96 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи (55437 тенге);

при наличии пяти – 2,03 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи (57417 тенге).

При наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого рассчитывается как равная доля от 2,11 прожиточного минимума – 59680 тенге.

– Какие документы необходимо предоставить?

– Для назначения пособия предоставляют следующие документы:

— документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца). В случае обращения за назначением пособия лиц, имеющих статус оралмана, предоставляется копия удостоверения оралмана до получения гражданства;

— документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства (адресная справка или справка сельских акимов, для жителей города Байконур – справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города Байконур).

К заявлению также прилагаются сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий.

— свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании лица безвестно отсутствующим (умершим);

— документ, подтверждающий родственные отношения иждивенца с умершим (свидетельство о рождении, о браке, о расторжении брака, об установлении отцовства (материнства) и другие).

При необходимости (в зависимости от их наличия) представляются следующие документы:

— справка органов записи актов гражданского состояния (если сведения об отце в свидетельстве о рождении внесены по заявлению матери);

— справка учебного заведения по установленной форме, если иждивенцы в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет являются обучающимися очной формы обучения (предоставляется ежегодно);

— документ об установлении опеки или попечительства;

— военный билет погибшего (умершего) либо справка о прохождении воинской службы;

— документ о гибели или смерти военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел и бывшего Государственного следственного комитета Республики Казахстан вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей или прохождении воинской службы.

При назначении государственного базового социального пособия по случаю потери кормильца лицом, занятым уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими восьми лет, ежегодно представляется трудовая книжка с записью о прекращении трудовой деятельности. В случае ее отсутствия отделением Государственной корпорации запрашиваются из информационных систем сведения о том, что лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя из автоматизированной информационной системы центрального исполнительного органа и об отсутствии факта перечисления обязательных пенсионных взносов.