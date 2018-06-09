30 мая в редакции газеты «РАБАТ» прошла «прямая связь». Ее инициатором стал Департамент комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по ЮКО.

В ходе «прямой связи» конкретные граждане задавали столь же конкретные вопросы по социальному обеспечению, по предстоящему перерасчету пенсий, подсчету трудового стажа. Ведь совсем скоро – с 1 июля 2018 года у многих казахстанцев-действующих пенсионеров изменится размер базовой пенсии.

На вопросы отвечали представители Департамента труда, социальной защиты и миграции по ЮКО, руководит которым Асия Темирбаева, «Межведомственного расчетного центра социальных выплат» филиала НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по ЮКО, филиалов по ЮКО «Государственный фонд социального страхования», АО «Единый накопительный пенсионный фонд», управления координации занятости и социальных программ ЮКО, управления по инспекции труда ЮКО.

«Я являюсь инвалидом 1-ой группы, имею 29-летний стаж работы. Сколько будет составлять размер пенсии?» – Хабиба Нуралиева.

Вам назначен минимальный размер пенсии с 29.10.2007 г. С учетом ежегодных индексаций на сегодняшний день размер вашей пенсии составляет 35102 тенге. Так как вы являетесь инвалидом первой группы, размер вашей пенсии – 35102 тенге доведен до размера госсоцпособия первой группы 54306 тенге.

С 1 июля 2018 года будет изменен механизм назначения базовой пенсии. Размер базовой пенсии будет дифференцирован в зависимости от совокупного стажа граждан.

Таким образом, поскольку ваш общий трудовой стаж составляет 29 лет, в связи с чем размер базовой пенсии составит 92% прожиточного минимума или 26021 т.

С учетом перерасчета с 01.07.2018 года общий размер получаемых пенсионных выплат для вас будет составлять 80327 тенге.

«В ноябре 2017 года родила 4-го ребенка. Однако, своевременно не смогла подать заявление на получение специального государственного пособия. Могу ли я сейчас подать заявление и получать эти пособия?» – Халипа Мауленкулова.

В связи с тем, что с 01.01.2018 г. семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, назначение данного вида пособия осуществляется в виде адресной социальной помощи нового формата, для получения этого вида пособия вам необходимо обратиться, как семье нуждающейся в социальной помощи, в отдел координации занятости и социальных программ города Шымкента.

«Через ИП отчисляла пенсионные взносы один раз в полгода. На какую пенсию я могу претендовать?» – Ольга Матюнина.

С 01.07.2018 г. при достижении гражданами пенсионного возраста в зависимости от трудового стажа как до 01.01.1998 г., так и после 01.01.1998 г., трудовой стаж будет подтверждаться перечисленными обязательными пенсионными взносами в пенсионную систему ЕНПФ. То есть, каждый перечисленный взнос будет считаться как один месяц трудового стажа.

«Поясните, до какого времени должна выплачиваться заработная плата, в какие сроки? Каким законом она регулируется?» – читатель.

Согласно ст. 113 Трудового кодекса РК, заработная плата работникам выплачивается не реже одного раза в месяц не позже первой декады следующего месяца.

«Я инвалид ІІ-группы. Два года назад вышла на пенсию по возрасту. На сколько увеличится моя пенсия с 1 июля 2018 года?» – Раиса Буркитова.

В данное время вы являетесь получателем пенсии по возрасту при неполном стаже, и являетесь инвалидом 2 группы общего заболевания. С 1 января 2018 года размер вашей пенсии по возрасту при неполном стаже составил 10127 тенге.

В соответствии с законодательством, если размер пенсии по возрасту меньше месячного пособия по инвалидности, установленного для соответствующих категорий, выплата месячного пособия по инвалидности производиться в виде соответствующих доплат к пенсии по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности, установленного для этой категории инвалидов.

Размер месячного пособия инвалидов 2 группы общего заболевания с 1 января 2018 года составляет 43275 тенге. Размер доплаты до размера пособия составил 33148 тенге. Размер пенсионной выплаты с учетом доплаты с 1 января 2018 года 43275 тенге.

С 1 июля 2018 года размер базовой пенсионной выплаты будет зависеть от трудового стажа и прожиточного минимума. В 2018 году прожиточный минимум составляет 28284 тенге. В трудовой стаж включается период работы до 1 января 1998 года и после 1 января 1998 года с учетом накоплений, имеющихся в пенсионном фонде.

При трудовом стаже 6 лет размер базовой выплаты составил 15274 тенге (28284 * 54%).

Общий размер получаемых выплат 58549 тенге. В вашем случае размер базовой пенсионной выплаты с 01.07.2018г. остается без изменения в прежнем размере, то есть 15274 тенге.

«Я по поводу моей соседки Косолаповой Анисии Агаповны. Дело в том, что она является одинокой, прикована к постели, не ходит. Прикреплена к городской поликлинике №5, инвалидность не имеет. Вместе с тем, в силу обстоятельств, ей нужна помощь социального работника, и она нуждается в гигиенических средствах. Как можно ей помочь? Куда надо обращаться?» – Гаухар Молдашбаева.

По вашему звонку на Прямую связь нами изучена сложившаяся ситуация. Ваша соседка (Косолапова Анисия Агаповна 01.04.1938 г.р.) лечебными учреждениями (в данном случае поликлиника №5) для освидетельствования МСЭ (по форме 088/у) не направлялась.

Согласно «Правилам проведения МСЭ», утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30.01.2015 года № 44 (далее – Правила), инвалидность устанавливается путем проведения медико-социальной экспертизы.

Согласно вышеуказанным Правилам «медицинские организации после проведения комплекса диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, с момента наступления временной нетрудоспособности или установления диагноза со значительными или резко выраженными нарушениями функций организма и отсутствия реабилитационного потенциала», направляет на освидетельствования на установление инвалидности.

Далее, в случае установления инвалидности на основании оценки реабилитационного прогноза и потенциала, руководствуясь вышеуказанными Правилами, будет разработана индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) и включена потребность в социальном работнике и обеспечении гигиеническими средствами.

В настоящее время проведены переговоры с врачами №5 городской поликлиники, которые проведут работу по выдаче направления на установление инвалидности Анисии Косолаповой.

«Как учитывается стаж после 1998 года?» – Татьяна Воробьева.

C 01.07.2018 г. при достижении гражданами пенсионного возраста в зависимости от трудового стажа как до 01.01.1998г., так и после 01.01.1998 г. трудовой стаж будет подтверждаться перечисленными обязательными пенсионными взносами в пенсионную систему ЕНПФ.

Базовая пенсия в размере 54% от величины прожиточного минимума (далее – ПМ) будет устанавливаться для лиц, имеющих трудовой стаж, в т.ч. при условии стажа участия в пенсионной системе 10 лет и менее, либо при его отсутствии.

За каждый год трудового стажа сверх 10-ти лет, в т.ч. после 01.01.1998 г., которые подтверждены перечисленными обязательными пенсионными взносами, размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2% от размера ПМ и при стаже 33 и более лет она будет равна 100% от величины ПМ.

«С 23 февраля 1998 года заключила договор ПО по пенсионному фонду АО «Атамекен». Уволилась с работы 8 апреля 1999 года. Когда оформила пенсию, мне назначили минимальный размер пенсии. Сколько будет составлять моя базовая пенсия с 1 июля 2018 года по накоплению в пенсионной системе?» – Валентина Кочетова.

Для назначения пенсии по возрасту трудовой стаж учитывается до 1 января 1998 года. Исчисление размера осуществляется с учетом стажа работы и дохода за любые 3 года работы подряд.

Что касается вопроса стажа участия в накопительной системе, то он с 1 июля 2018 года будет учитываться при назначении базовой пенсионной выплаты. Размер базовой пенсионной выплаты будет зависеть:

— от трудового стажа, выработанного до 1 января 1998 года;

— накопительного стажа – это период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы. Он учитывается по сведениям, имеющимся в централизованной базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов, как общее количество месяцев, за которые поступили обязательные пенсионные взносы.

Ваш трудовой стаж до 1 января 1998 года составляет 30 лет и 2 месяца, после 1998 года участие в накопительной пенсионной системе всего составляет 3 месяца. Таким образом, общий трудовой стаж составляет 30 лет 5 месяцев, в связи с этим, размер вашей базовой пенсионной выплаты составляет 94% от прожиточного минимума или базовая пенсия будет составлять 26587 тенге, а общий размер получаемых пенсионных выплат составит 61689 тенге.

«Если с 1999 по 2003 года есть записи в трудовой книжке, но нет отчисления в пенсионный фонд, будет ли этот стаж работы учитываться при назначении пенсии?» – Елена Николаевна.

При назначении пенсии согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 г №105 стаж по трудовой книжке учитывается только на 01.01.1998 года.

Вместе с тем, учитывая, что вы в период с 1999-2003 годы работали, однако со стороны работодателя не было перечислений 10% обязательных пенсионных взносов, данный период работы не будет включен в стаж вашего участия в накопительной системе. Соответственно, с 01.07.2018 года ваши пенсионные выплаты будут зависеть от стажа, выработанного до 01.01.1998 года. Для уточнения стажа участия в пенсионной накопительной системе рекомендуем обратиться в «Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства.

«В организации, где я работаю в настоящее время, работодатель привлекает в выходные дни на работу, но без издания приказа. Скажите, должна ли оплачиваться работа за выходные дни при отсутствии соответствующего приказа?» – Айнур Оразбаева.

Работодатель не вправе привлекать работников на работу в праздничные и выходные дни. Допуск производится только с письменного согласия работника.

Соответственно, работники имеют право отказатьcя выходить на работу в эти дни. В случае производственной необходимости, для привлечения на работу в праздничные и выходные дни, работодатель обязан издать соответствующий приказ и вести учет рабочего времени. Вместо этих дней, по желанию работника, предоставляется отдых в другие дни или оплата производится не менее в полуторном размере.

«До пенсии осталось 6 месяцев, на счету в пенсионном фонде сбережения составляют 700 тысяч тенге. Я могу их получить сразу или они будут выплачиваться по графику?» – Макпуза Нуралиева.

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения пенсионного законодательства в части изменения графика получения и порядка расчета пенсионных выплат из ЕНПФ. Так, с 1 января 2018 года единовременно забрать накопления возможно, если они на дату обращения не превышают 12-кратный размер минимальной пенсии. На сегодняшний день – это 404 940 тенге.

Накопления, превышающие эту сумму, выдаются только ежемесячно. В вашем случае вы свои 700 тысячи тенге будете получать ежемесячно согласно графику.

Продолжение следует