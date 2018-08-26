Перерасчет базовой пенсии, отчисления в Пенсионный фонд, выплата госгарантии – таков круг вопросов, интересующих наших читателей. На очередную группу вопросов мы попросили ответить директора департамента комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения по Туркестанской области Асию Темирбаеву.

Как забрать накопления из ЕНПФ?

«Моя дочь, 1984 года рождения, проживавшая в Шымкенте, летом этого года уехала на постоянное место жительства в Испанию, к своему мужу. Является резидентом страны. Гражданства Испании пока не получила, этот вопрос решится в течение года. Может ли она снять с ЕНПФ свои пенсионные накопления? Дочь проработала в Казахстане 10 лет и все эти годы исправно отчисляла в ЕНПФ взносы».

Нет, ваша дочь не сможет снять свои накопления в ЕНПФ, пока не подтвердится факт о выезде за пределы РК на постоянное место жительства. В соответствии с положениями статей 31 и 32 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов имеют выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан (далее – ПМЖ за пределы РК) иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.

Вместе с тем, согласно подпункту 2) пункта 9 статьи 34 Закона ЕНПФ обязан осуществлять пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном правительством Республики Казахстан. Указанный порядок, требования, а также перечень необходимых документов определены Правилами осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 02 октября 2013 года № 1042, (далее – Правила).

В соответствии с п. 8 Правил, иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, представляют в ЕНПФ при личном обращении:

1) Заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ;

2) копию заграничного паспорта и оригинал для сверки, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

3) сведения о банковском счете получателя.

При получении вышеуказанных документов ЕНПФ запрашивает сведения из информационных систем государственных органов Республики Казахстан о наличии у обратившегося иностранца или лица без гражданства удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, и его действительности.

В случае получения сведений о недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом обратившегося иностранца или лица без гражданства на ПМЖ за пределы РК либо аннулированием иностранцу или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, ЕНПФ осуществляет пенсионную выплату в течение десяти рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов, предусмотренных Правилами.

В случаях получения сведений о наличии и действительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, а также отсутствия сведений о выезде на ПМЖ за пределы РК обратившегося иностранца или лица без гражданства, ЕНПФ отказывает в приеме заявления в день обращения с вручением расписки об отказе в приеме документов по форме, определяемой внутренними документами ЕНПФ, либо в исполнении заявления путем направления уведомления в течение десяти рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных Правилами, с указанием причины отказа.

Обращаем внимание, что ЕНПФ при рассмотрении заявлений в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК руководствуется сведениями о статусах документов, удостоверяющих личность, ранее выданных уполномоченными органами Республики Казахстан, включая сведения об оформлении разрешения на выезд на ПМЖ за пределы РК, имеющиеся в Государственной базе данных «Физические лица» Министерства юстиции Республики Казахстан (далее – ГБД ФЛ), которая обеспечивает информационные системы государственных органов актуальными сведениями о физических лицах. При этом поставщиком указанных сведений в ГБД ФЛ является Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

Кроме того, пунктом 22 Правил установлено, что в случае, если нотариальные действия в части свидетельствования верности копии документа с оригиналом, удостоверения доверенности производятся в иностранном государстве, то их необходимо легализовать, за исключением случаев, когда иное установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

А госгарантию пока не выплатили!

«Я, Аскар Абдумаликович Т., 1959 года рождения. Инвалид 2-й группы (инвалидность бессрочная). Проживаю в Шымкенте. В прошлом году снял с ЕНПФ все свои накопления. Вопрос: как мне получить причитающуюся государственную гарантию? Просьба – дайте, пожалуйста, подробный пошаговый ответ».

В соответствии со статьей 5 Закона, государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции.

Правилами выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции, утвержденными постановлением правительства РК № 341 от 10 апреля 2014 года, определен список лиц, на которых распространяется гарантия:

1) на момент достижения пенсионного возраста (мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 58,5 лет);

2) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;

3) выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства. Также, в случае смерти лица, имеющего право на выплату разницы, сумма выплаты разницы осуществляется наследнику в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Расчетом и выплатой разницы по гарантии государства занимается НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (бывший ГЦВП). Для получения единовременной выплаты необходимо обратиться в данную организацию и заполнить заявление. В течение двух рабочих дней со дня принятия заявления направляется уведомление в ЕНПФ о представлении сведений о наличии индивидуального пенсионного счета и суммах пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ и ОППВ. В свою очередь ЕНПФ в течение двух рабочих дней со дня поступления уведомления предоставляет в электронном формате данные о запрашиваемой информации.

С момента получения сведений из ЕНПФ НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в течение одного рабочего производит сверку сведений о суммах пенсионных накоплений, полученных из ЕНПФ, с суммой пенсионных взносов (ОПВ, ОППВ) с учетом уровня инфляции на соответствующий период. Если сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ:

— больше или равна сумме внесенных ОПВ и ОППВ с учетом уровня инфляции, выплата разницы не осуществляется, и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» выносит решение об отказе в назначении выплаты разницы;

— меньше суммы фактически внесенных ОПВ и ОППВ с учетом уровня инфляции, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в течение одного рабочего дня производит расчет суммы выплаты разницы. Единовременная выплата за счет средств республиканского бюджета перечисляется на банковский счет получателя. Подробную информацию можно получить, позвонив на короткий бесплатный номер НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 1414.

Не доволен перерасчетом

«Я, Анвар Гайфуллович З., 1951 года рождения. Я не доволен тем, как мне подняли размер базовой пенсии. Считаю, что это произошло по недоразумению, и из-за невнимательности специалистов. Почему не учли в трудовом стаже 6 месяцев, в течение которых я находился на учете на бирже труда. Дело в том, что был на учете на бирже труда в 1997-1998 годах, после того как меня сократили в «Главснабе». А еще я – чернобылец, пять месяцев находился на ликвидации последствий на «Чернобыльской атомной электростанции». Прошу разъяснить, и, если можно, пересчитать».

В соответствие со статьей 13 Закона РК «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан» от 21 июня 2013 года № 105-V трудовой стаж до 1 января 1998 года подтверждается трудовой книжкой, при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда.

Для назначения пенсии по возрасту вами была представлена трудовая книжка, записи которой с 25.07.1969 года по 26.07.1996 год были учтены полностью.

Согласно законодательству РК период нахождения на учете, в качестве безработного в центре занятости, в трудовой стаж для исчисления пенсии не учитывается.