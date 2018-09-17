Жанибек Алимханулы бросил вызов Саулю «Канело» Альваресу.

Боксер из Казахстана Жанибек Алимханулы заявил о своем желании сразиться с Саулем «Канело» Альваресом.

В Лас-Вегасе прошел бой казахстанского боксера Геннадия Головкина с «Канело», в котором GGG, за которого болела вся страна, потерпел первое свое поражение в профессиональной карьере, передает Sputnik.

«Канело», твоя радость будет недолгой, — написал Жанибек Алимханулы в своем аккаунте в Instagram. — Я буду первым боксером, который вырубит тебя. Я покажу тебе стиль казахского бокса».

Также он отметил, что верит и надеется на то, что в 2019 году промоутеры боксеров (Алимханулы и «Канело») договорятся о бое.

Летом Алимханулы подписал контракт с известным промоутером Бобом Арумом, а на 28 сентября намечен бой казахстанского боксера с колумбийским файтером Карлосом Гальваном.