Геннадий Головкин высказал свое мнение касательно поражения от мексиканца Сауля Альвареса, передает Sports.kz.

«Я уверен, что выиграл второй бой, а то, что судьи не отдали мне его — это не моя проблема»,

— начал боксер.

По словам GGG, он нанес мексиканцу больше тяжелых ударов. Казахстанец признал, что в рематче Альварес действовал агрессивнее, чем в первом поединке, однако, это не было сюрпризом, и он на ринге действовал по выработанной стратегии.

Головкин заявил, что не признает поражения от мексиканца.

Также он прокомментировал разговоры касательно своего возраста.

«Люди говорят о моем возрасте? Я не считаю, что проиграл этот бой. А они просто ищут предлог и поэтому говорят о возрасте», — отметил он.

Комментируя возможность третьего боя, GGG подчеркнул, что готов встретиться со своим главным соперником при правильных условиях.