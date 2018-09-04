Запрет на импорт бензина из России никак не повлияет на жизнедеятельность городов Казахстана.

По словам специалистов, завершение модернизации нефтеперегонных заводов в стране позволит собрать значительный запас дизельного топлива и бензина марки АИ-92. Это позволит не только обеспечить товаром местный рынок, но и экспортировать его за пределы страны.

В Шымкенте и Туркестанской области зарегистрировано более 555 тысяч транспортных средств. Ежегодно они потребляют до 80 тысяч тонн горючего. С вводом запрета на экспорт бензина из России в регионах нехватки топлива не ожидается, — заверяет председатель ассоциации «Жанар-Жагармай» Кайыпбек Камбаров.

По словам руководителя объединения, цена на жидкое топливо марки АИ-92 на заправках южной части страны сохраняется в пределах 155-158 тенге за литр.

Кайыпбек Камбаров, председатель ассоциации «Жанар-Жагармай»: «На сегодняшний день в запасе имеется 15 тысяч тонн бензина марки АИ-92 и 10-12 тысяч тонн дизельного топлива. Мы стараемся покрывать все потребности автовладельцев.»

Отказ от иностранного бензина не ощутили на себе и автолюбители. Популярные марки топлива отпускаются с АЗС в штатном режиме. Вместе с тем, к концу года планируется завершение модернизации Шымкентского нефтеперегонного завода. Это позволит увеличить присутствие отечественного бензина на рынке.

Нурсултан Керишев, автолюбитель: «Заливаю 92-ой бензин. Проблем никаких нет. На заправках очереди не бывает. Стоимость за литр 156 тенге.

После запрета на импорт бензина цены на топливо не выросли и в приграничных с Россией регионах. Наоборот, некоторые эксперты говорят, что стоимость может и вовсе снизиться. К примеру, в Актюбинской области ситуация на рынке ГСМ стабильная. Об этом в один голос заявляют директора филиалов крупнейших реализаторов топлива в регионе. Заправочные станции Актобе отпускают АИ-92 по 157 тенге, АИ-95 по 180. Не допустить ажиотажа удалось за счёт ранее созданных запасов и завершения трансформации Павлодарского нефтеперегонного завода.

Совсем скоро Казахстан будет экспортировать бензин в Кыргызстан. Двухстороннее соглашение подписано. А первая партия 92-го бензина отправится в соседнюю Республику уже в октябре. По словам специалистов, Казахстан производит достаточно топлива, чтобы охватить и внутренний рынок, и внешний. По их мнению, с этого года для казахстанского рынка ГСМ наступает новая эпоха так называемого профицитного существования.

Зауре Оралбаева