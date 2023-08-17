Что творится с бензином АИ-95 в Шымкенте?

В Шымкенте объявлен в розыск бензин марки АИ-95. Автовладельцы не могут его найти на заправках, а обнаружив, делятся адресом, словно явками и паролями.

В министерстве энергетики традиционно обвинили во всем… казахстанцев, мол, это они потребляют топливо в больших объемах.

Найти 95 бензин в Шымкенте сложно, говорит Чингис Айбол. Парень с утра объездил несколько АЗС, но везде говорят, топлива нет, а если и есть отпускают по талонам. Бензин мужчина таки нашел, но смог залить лишь 10 литров.

«Я проехал несколько заправок, нет нигде АИ 95. Пришлось звонить знакомым и нашел в другой части города. И то, там отпускают только по 10 литров», — говорит Чингис.

В министерстве энергетики страны о проблеме знают. Во всем, судя по ответу ведомства, виноваты казахстанцы, покупающие топливо в больших объемах. Повышенный спрос, отмечают в министерстве, наблюдается в летний период отпусков, особенно в таких южных густонаселённых регионах, как Шымкент, Алматы, Алматинская и Туркестанская области. Вопрос решают так же, как умеют — традиционно.

«В данный период могут вводиться ограничения на отдельных АЗС. В целом ситуация по выработке и отгрузке АИ-92, АИ-95, дизтоплива и др. ГСМ на НПЗ страны стабильная. На 11 августа в стране следующие запасы: Аи-92 — 269 тыс тонн или 19 дней. Аи-95 — 44 тыс тонн или 16 дней. Дизтопливо — 481 тыс тонн или 26 дней. Эти запасы восполняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок оплаты и прибытия ЖД и автоцистерн на НПЗ», — пояснили в ведомстве.

К слову, с 3 по 14 июля шымкентский НПЗ останавливали на ремонт. Связан ли дефицит 95-го бензина с этой остановкой, выяснить пока не удалось — на предприятии пообещали предоставить ответ на запрос в сроки, установленные законом.

UPD на 15:00 17.08.2023: Вице-министр энергетики РК Ерлан Аккежанов объясняет, почему в Казахстане опять дефицит бензина. Вернее, по его словам, нет никакого дефицита. Казахстан производит столько же топлива, сколько и потребляет — порядка 80 тысяч тонн в месяц, пишет ORDA.KZ.

Остатков собственного АИ-95 хватит ещё на 16 дней. Вся проблема в том, что Шымкентский НПЗ встал на плановый ремонт, поэтому везти бензин приходится с запада. А это долго из-за наших огромный расстояний. Шымкенсткий НПЗ продолжит производство бензина марки АИ-95 в октябре.

«На этот год у нас предусмотрен импорт 40 тысяч тонн АИ-95. На сегодняшний момент контракты соответствующие заключены, дочерние организации нашей нацкомпании «КазМунайГаз», импорт будет в августе. Первый импорт будет в конце августа, порядка 19 тысяч тонн, это будет скорее всего, пару месяцев, то есть разовая акция», — сказал Аккежанов.

Также он посетовал на большие двусторонние пробки на границе с Россией. По его словам, дороги загружены не только нефтепродуктами, но и другими товарами.